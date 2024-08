Vuole chiuderla subito: è una Juve ‘speedy’…. Gonzalez: opzione caldissima, ancora un blitz in casa viola malgrado l’eterna rivalità

Calciomercato Juventus, Giuntoli al lavoro per regalare a Thiago Motta un super rinforzo di qualità: tutti i dettagli

Si avvicina a grandi passi l’inizio della nuova stagione e tra le squadre da cui ci si aspetta qualcosa di più rispetto all’anno scorso è sicuramente la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri inizieranno il proprio campionato lunedì 19 agosto nel posticipo contro il Como di Fabregas.

Il match si disputerà all’Allianz Stadium e per la Juventus si tratterà di un vero e proprio battesimo di fuoco contro una delle neopromosse più intriganti di quest’anno. Il Como, infatti, ha rimpinguato la rosa con alcuni calciatori dall’importante curriculum come il difensore Varane e il terzino Alberto Moreno.

Per l’inizio del campionato Thiago Motta spera di poter avere una rosa più completa a disposizione, rispetto a quella che ha effettivamente adesso. La sensazione che la Juventus sfrutterà proprio questo mese di agosto per puntellare la squadra e per cedere quei calciatori che non fanno parte più del progetto.

Calciomercato Juventus, interesse concreto per un attaccante della Fiorentina

In attesa di comprendere quale futuro attenderà Federico Chiesa, che ricordiamo ha il contratto in scadenza tra un anno, la Juventus avrebbe seriamente messo in cima alla propria lista dei desideri un attaccante attualmente in forza alla Fiorentina.

Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo all’esterno argentino Nico Gonzalez che nelle ultime ore è stato sondato concretamente anche dall’atalanta di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, Nico Gonzalez potrebbe diventare l’obiettivo numero uno se la Juventus non dovesse riuscire a chiudere la trattativa per Adeyemi.

Juve, Nico Gonzalez come piano B?

Non è un mistero che la Vecchia Signora, ormai da qualche settimana, stia lavorando per portare a Torino Karim Adeyemi, attaccante classe 2002 di proprietà del Borussia Dortmund.

La trattativa con i tedeschi, però, è tutt’altro che facile, motivo per cui la Juventus starebbe pensando di cambiare pista e spostarsi verso Firenze per provare ad acquistare Nico Gonzalez. Vedremo come si evolverà la situazione, anche se non va dimenticato – come detto in precedenza – che l’argentino interessa tantissimo all’Atalanta.