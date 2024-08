Monza Galacticos: Galliani sta sparando forte, ecco il numer 1 che in Brianza si sarebbero aspettati solo in vacanza

Calciomercato Monza, Galliani come al solito è pronto a far sognare i tifosi: ecco il colpo da urlo messo a segno dai brianzoli

C’è grande attesa in merito al nuovo Monza di Alessandro Nesta. L’ex calciatore di Milan e Lazio, dopo il buon lavoro fatto nella scorsa stagione sulla panchina della reggiana, è pronto a dimostrare il suo valore anche nella massima serie.

Adriano Galiani ha voluto fortemente puntare su Nesta come successore di Raffaele Palladino che, invece, ha scelto di accettare la corte della Fiorentina dopo l’addio di Vincenzo Italiano.

Il Monza, dopo due ottime stagioni in cui è arrivata facilmente la salvezza, ha tutte le carte in regola per alzare l’asticella. L’ambiente positivo che orbita attorno alla squadra non è un fattore di poco conto e l’ambizione della società potrebbe fare la differenza nel prossimo campionato di Serie A.

Calciomercato Monza, ecco il colpo da urlo messo a segno da Galiani

Adriano Galiani, nelle ultime ore, ha letteralmente elettrizzato la cittadina brianzola. Il Monza, infatti, è ad un passo dal ratificare l’acquisto di uno dei portieri più importanti al mondo. A chi ci stiamo riferendo?

Il club brianzolo è vicinissimo a Keylor Navas, ex portiere tra le altre di Real Madrid e Paris Saint Germain. Un colpo di assoluto prestigio per la piazza e che permetterà a Nesta di lavorare con un calciatore che in carriera ha vinto praticamente tutto.

Calciomercato Serie A: è l’estate dei colpi ad effetto

È un’estate strana quella che stiamo vivendo in Serie A sul fronte calciomercato. L’arrivo di Keylor Navas non è il primo che in qualche modo ha sorpreso i tifosi. Il Como di Fabregas, per esempio, è riuscito a portare in Italia calciatori del calibro di Varane e di Alberto Moreno.

Inoltre la Lazio vorrebbe chiudere il proprio mercato con un colpo ad effetto e in tal senso starebbe lavorando per portare a Roma il colombiano James Rodriguez. In Serie A sicuramente non ci sono le stesse disponibilità economiche che magari possono esserci in Premier League o in Liga, tuttavia i grandi calciatori – con un curriculum di tutto rispetto – sono pronti a prendere in seria considerazione il nostro campionato.