‘Ora passiamo alla tattica: e voi vi accomodate fuori’: Motta non scherza, ne ha epurati 5 I Ecco chi sono (con una eccezione top)

Thiago Motta ha scelto di tagliare fuori ben cinque elementi della rosa della Juventus. Ecco la situazione in casa bianconera

Manca sempre meno all’inizio del nuovo campionato di Serie A in cui la Juventus di Thiago Motta proverà a lottare fino alla fine per la conquista dello Scudetto. Senza ombra di dubbio la squadra da battere sarà l’Inter di Simone Inzaghi anche se andrà attenzionato anche il nuovo Napoli di Antonio Conte.

I partenopei avranno il vantaggio di non giocare le coppe europee e sappiamo un po’ tutti che Conte è in grado di raccogliere ottimi risultati giocando solamente una volta a settimana. Dalla Juve ci si aspetta tanto e Thiago Motta, specialmente all’inizio, avrà tutti i riflettori puntati addosso dopo quanto di buono fatto sulla panchina del Bologna nella scorsa stagione.

Nel frattempo in casa Juve devono essere chiarite diverse situazioni relative a calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico bianconero. Ad un mese dalla fine del calciomercato serve maggiore chiarezza, a partire dal futuro di Federico Chiesa.

Juve, diversi calciatori fuori dal progetto

Federico Chiesa, che ricordiamo ha il contratto in scadenza a giugno 2025, sta vivendo una situazione piuttosto strana. Diversi rumors di mercato lo hanno accostato prima la Roma e successivamente al Tottenham, tuttavia il classe 1997 non sarebbe convinto delle destinazioni.

Il suo obiettivo è quello di giocare la Champions League l’anno prossimo, ma al tempo stesso la Juventus non può permettersi di perderlo a zero come accaduto con Dybala. Intanto Thiago Motta ha fatto capire chiaramente ad alcuni calciatori che non rientrano più nel suo progetto tecnico.

Juve, ecco i calciatori tagliati fuori da Thiago Motta

Come riportato da Tuttosport, Thiago Motta ha deciso che 5 calciatori non faranno parte della sua rosa nella prossima stagione. I calciatori in questione sono: Arthur, Rugani, McKennie, De Sciglio e Kostic. Tutti e cinque, negli ultimi giorni, non hanno preso parte agli allenamenti in gruppo e si sono limitati ad alcuni esercizi con dei preparatori atletici.

Sono praticamente tutti sul mercato e la Juventus spera di riuscire a piazzarli altrove nel corso delle prossime settimane.