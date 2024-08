Olimpiadi glamour, atleti messi in ombra dai vip: da Lady Gaga a Tom Cruise, Ariana Grande e Spike Lee è una carrella di oro… da oscar

A Parigi le gare si susseguono, ma quella francese sembra un’edizione destinata a passare alla storia per un motivo molto particolare…

Parigi 2024 è stata solo la quarta edizione dei Giochi in Europa dagli anni ’90 in poi. “Merito” della crescente globalizzazione, che nel nuovo Millennio ha portato il fuoco sacro di Olimpia ad accendersi in continenti inediti, come l’Australia e l’Asia, sedi rispettivamente delle edizioni del 2000 a Sydney e del 2008 a Pechino.

Al momento non sono fissate altre edizioni nel Vecchio Continente, dal momento che nel 2028 si tornerà a Los Angeles, che raggiungerà proprio Parigi a quota tre dopo le edizioni del 1928 e del 1984, e che nel 2032 i Giochi faranno nuovamente tappa in Oceania, a Brisbane. E pensare che quella del 2024 sarebbe potuta essere un’edizione italiana.

Anche Roma aveva infatti presentato la propria candidatura, salvo ritirarla in corsa. Una delusione per tutti gli appassionati italiani e un’occasione che Parigi ha saputo cogliere. La Ville Lumiere si è preparata per anni per l’appuntamento planetario, che per due settimane ha fatto della capitale francese il centro del mondo, più di quanto già non lo sia.

Erano anni, infatti, proprio dai tempi di Barcellona e Londra, che una capitale mondiale del turismo non ospitava i Giochi. Ma non solo, dal momento che Paris è il centro di gravità internazionale anche della moda e in generale dell’amusement. Mettiamoci la calda stagione estiva ed ecco che la presenza di big dello spettacolo è quasi da record.

Parigi 2024, i Giochi delle polemiche… e dei vip

Insomma, dopo i primi giorni di gara a Parigi si sta parlando quasi più di fatti extra-sportivi che dell’aspetto tecnico. “Colpa” di qualche pasticcio dell’organizzazione, dalla Cerimonia Inaugurale “sperimentale”, all’aperto e con gli atleti a sfilare su dei battelli (sotto la pioggia) ad una serie di problemi collaterali che stanno inquietando gli addetti ai lavori.

Da grafiche tv non sempre precise (se non del tutto assenti, come è capitato nel tennis…) alla polemica sulla Senna non balneabile secondo gli atleti, per tacere della tensione tutta italiana legata ad alcuni arbitraggi di boxe, judo e scherma. Insomma, per fortuna… ci sono i vip che tengono desta sugli spalti l’attenzione del pubblico “normale”.

Olimpiadi di Parigi, quante stelle dello spettacolo in versione tifosi!

Ginnastica e pallacanestro sono finora gli sport che hanno fatto registrare il “pieno” alla voce presenze illustri. Del resto, il richiamo delle stelle NBA è troppo forte per chi di basket è appassionato. Ecco allora che a Lille, nel cui stadio di calcio si stanno giocando le partite delle fasi preliminari della pallacanestro, ha fatto capolino Spike Lee, tifosissimo del Team Usa. Ricchissima anche la parata di stelle alla Bercy Arena per le gare di artistica, attratte dalla presenza di Sua Maestà Simone Biles.

Da Tom Cruise a Snoop Dogg, da Jessica Chastain a Ariana Grande, fino a John Legend con Chrissy Teigen, senza ovviamente dimenticare Lady Gaga, già star assoluta della cerimonia d’apertura, chi era accorso per vedere le gare ha dovuto abituarsi ad un continuo alternarsi di sguardi tra le competizioni e gli spalti, per strappare un selfie alle star dello spettacolo in versione spettatori e appassionati di sport. Tra gli altri non è passata inosservata neppure la presenza di Bill Gates, che si è dedicato all’amato tennis. E gli sportivi stessi? Ovviamente non potevano mancare i grandi del passato. Su tutte Serena Williams, già presente alla cerimonia inaugurale, che si è dedicata al nuoto, al fianco di Federica Pellegrini. Caso a parte quello di Novak Djokovic, che di Parigi 2024 è un protagonista a tutti gli effetti, ma che ha trovato il tempo per andare a sostenere la nazionale serba di volley.