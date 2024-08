“La pazienza ha un limite”: Conte non ne può più: se non lo ascoltano subito pronto a decisioni clamorose

Le ultimissime in casa Napoli con il tecnico Antonio Conte pronto a cambiare tutto nel giro di pochi giorni

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e una delle squadre che ha più di qualche faro puntato addosso è senza dubbio il Napoli di Antonio Conte. I partenopei, dopo l’ultima stagione da dimenticare in cui si sono susseguiti ben tre allenatori, cercano il riscatto e il tecnico Salentino è stato chiamato proprio per questo.

L’ex allenatore, tra le altre di Inter, Juventus e Tottenham, si è detto più volte pronto a far di tutto affinché il Napoli possa tornare ai vertici della Serie A. Sarà una stagione particolare per gli azzurri, per la prima volta dopo tantissimi anni infatti il Napoli non parteciperà a nessuna coppe europea in virtù del decimo posto conquistato l’anno scorso.

Conte, nel frattempo, chiede rinforzi, oltre a delucidazioni in merito al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sembrerebbe essere vicinissimo al Paris Saint Germain ma la trattativa deve ancora subire l’accelerata decisiva.

Calciomercato Napoli, Conte non vuole perdere altro tempo

Antonio Conte, come eventuale rimpiazzo del nigeriano, avrebbe chiesto a De Laurentiis di fare di tutto per arrivare a Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo aver terminato il suo periodo in prestito alla Roma, è tornato al Chelsea ma nel club londinese non c’è spazio per lui.

I Blues, infatti, vorrebbero piazzarlo al più presto e lo stesso attaccante belga sarebbe ben disponibile a tornare in Italia per lavorare con Conte dopo le ottime cose fatte all’Inter.

Napoli, spunta Gilmour: i dettagli

In attesa di comprendere Come si evolverà la situazione relativa ad Osimhen e se effettivamente Lukaku vestirà la maglia azzurra, il Napoli – come riportato dal giornalista Carlo Alvino sulle frequenze di Radio Kiss Kiss – starebbe monitorando la situazione relativa al centrocampista del Brighton Billy Gilmour,

Il classe 2001 andrebbe a rinforzare il centrocampo del Napoli e permetterebbe a Conte di avere un elemento in più di qualità in rosa. Il club partenopeo avrebbe addirittura già inviato un’offerta ufficiale agli inglesi. Non resta, dunque, che attendere per capire se effettivamente il centrocampista scozzese possa arrivare in Serie A.