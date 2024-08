Inter, addio improvviso: tutto fatto, accordo trovato | Inzaghi lo perde e va a colloquio con Marotta

Calciomercato Inter, un calciatore saluta il club nerazzurro: accordo trovato con la nuova squadra. Ecco tutti i dettagli

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista della prossima stagione che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi impegnati praticamente su tutte le competizioni disponibili. L’Inter, infatti, nella stagione 2024-25 disputerà la Serie A, la Champions League, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e il nuovo mondiale per Club che avrà luogo negli Stati Uniti a Giugno prossimo.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, l’Inter si è presentata ai nastri di partenza di questa nuova stagione già con due acquisti di grande importanza. A gennaio, infatti, i neroazzurri avevano già chiuso le operazioni per gli arrivi a parametro zero del centrocampista polacco Zielinski e dell’attaccante iraniano Taremi.

Poi a inizio luglio la società ha trovato l’accordo con il Genoa Per il trasferimento del portiere spagnolo Martinez che si è unito al gruppo di Inzaghi per ricoprire il ruolo da “dodicesimo” alle spalle dello svizzero Sommer.

Calciomercato Inter, l’attaccante pronto a salutare il club: di chi si tratta

Ma c’è anche un mercato in uscita da portare avanti e in tal senso l’Inter, secondo quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, avrebbe trovato un accordo di massima per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Martin Satriano al Brest.

Il centravanti uruguaiano, che nella scorsa stagione ha realizzato 5 reti in 36 presenze proprio con la maglia del Brest, è pronto a proseguire la sua carriera in Ligue 1 e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento.

Inter, Satriano al Brest: cifre e dettagli

Il club nerazzurro incasserà circa sette milioni per il trasferimento di Satriano a titolo definitivo al Brest. Un gruzzoletto importante per i nerazzurri che sperano nei prossimi giorni di ratificare anche altre cessioni come per esempio quella del centrocampista Agoumé al Siviglia.

Dopodiché l’Inter proverà a puntellare ulteriormente la rosa con l’arrivo di un difensore capace di agire come braccetto di sinistra nella difesa a tre di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni, intanto, andrà in scena un vertice tra il tecnico piacentino e Beppe Marotta per definire le ultime strategie di mercato.