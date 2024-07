Milan, ha fatto crack: infortunio terribile, esce in barella | Rischio lungo stop: tutti con le mani nei capelli, è recidivo

Proseguono i lavori in corso per la squadra di Fonseca, ma la gioia per il successo in amichevole sul City è turbata da un dramma sportivo.

È quel mondo a parte in cui anche l’impossibile può diventare realtà. Quello nel quale le grandi squadre possono mascherarsi fino a diventare piccole e quasi indifese non facendo emergere le differenze che in un altro periodo dell’anno sarebbero macroscopiche. Quello nel quale i top players possono venire ipnotizzati da ex Primavera.

Benvenuti alla fiera dei sogni chiamata calcio d’agosto, o di luglio, dal momento che l’inizio sempre più anticipato della stagione ha fatto slittare all’indietro anche i giorni tradizionalmente consacrati alle amichevoli. L’esperienza ha insegnato a non considerare attendibile nessuna delle indicazioni che arrivano dai test estivi, nel bene come nel male.

I tifosi lo sanno e lo stesso vale per gli allenatori, per i quali comunque è sempre meglio vincere. Con le stranezze che vanno di moda presso le società di oggi, hai visto mai che qualche passo falso in sequenza prima del via del campionato non convinca i presidenti a stravolgere un progetto appena nato, anzi ancora in fase di incubazione.

Così, tra il rischio di dover minimizzare un ko contro una formazione dilettantistica e quello di montarsi la testa dopo un successo su una big è sempre meglio la seconda possibilità, perché cercare di stare con i piedi per terra è da preferirsi al tentativo di sopire i primi focolai di tensione. Si prenda il caso del Milan, che a New York ha vinto una delle amichevoli più “pazze” della storia recente.

Milan gioie e dolori: sgambetto al Manchester City e primo infortunio della stagione

La squadra di Fonseca ha piegato per 3-2 nientemeno che il Manchester City delle stelle di Pep Guardiola. Ok, entrambe le formazioni erano “in maschera” a causa delle tante assenze e dei tanti giovani in campo, ma qualche big c’era pure. Come Erling Haaland, uno che gli Europei ha dovuto guardarli alla tv e che quindi ha iniziato subito la preparazione. Il norvegese ha sbloccato il risultato al 19’, ma nel secondo tempo si è fatto stregare da Lorenzo Torriani, classe 2005, nella scorsa stagione terzo portiere della Primavera del Milan.

Altro che fiera dei sogni, quindi. Un po’ come la doppietta di Lorenzo Colombo, prossimo alla cessione in prestito, al pari del match-winner Marco Nasti. Dal punto di vista del gioco si sono comunque già viste tracce del Milan di Fonseca, con il palleggio da dietro per attirare la pressione e il centravanti che crea spazi per i compagni. Purtroppo, però, c’è stato spazio anche per una notizia terribile, leggi un infortunio molto grave.

Dramma Florenzi: nuova lesione al crociato

La sfortuna si è infatti accanita nuovamente con Alessandro Florenzi. L’esterno rossonero ha rimediato durante l’amichevole un gravissimo infortunio al ginocchio destro dopo un duro scontro con Haaland. Uscito in barella e con le mani tra i capelli, il campione d’Europa 2021 ha presto ricevuto la sentenza. La diagnosi riporta di un danno legamentoso al crociato e al menisco laterale del ginocchio destro. Necessario un intervento in artroscopia che verrà effettuato nei prossimi giorni.

Stagione a rischio per l’ex Roma, costretto ancora a pagare un prezzo salatissimo alla sfortuna. Tra il 2016 e il 2017, infatti, Florenzi subì per due volte la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, mentre nel 2022 era stato operato in Finlandia per un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Per il Milan è quindi già emergenza esterni: si proverà ad accelerare la trattativa per Emerson Royal, ma il club potrebbe decidere di acquistare anche un elemento per la fascia sinistra.