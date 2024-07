De Laurentiis l’ha fatto davvero: non ci credeva nessuno ma alla fine ha detto sì. Una montagna di soldi ma per Conte il vuoto è incolmabile: a meno che…

Calciomercato Napoli, ora non ci sono più dubbi in merito: De Laurentiis ha attuato il suo piano. Tutti i dettagli

Prosegue la preparazione del Napoli di Antonio Conte nel ritiro abruzzese di Castel di Sangro. I partenopei, così come tutte le altre squadre di Serie A, continuano con i carichi di lavoro con l’obiettivo di farsi trovare pronti per l’inizio del campionato.

Ci si aspetta tanto dal nuovo Napoli targato Conte, soprattutto perché non sarà impegnato in nessuna Coppa Europea. I tifosi vogliono dimenticare la brutta annata scorsa in cui sulla panchina del Napoli si sono susseguiti ben tre allenatori: Garcia, Mazzarri e Calzona.

Nel frattempo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta portando avanti la trattativa per la cessione di uno dei prezzi pregiati della rosa partenopea. La situazione deve essere delineata assolutamente, anche perché Conte chiede di poter lavorare al più presto con i calciatori che poi effettivamente comporranno la sua rosa.

Calciomercato Napoli, le ultime sul mercato in uscita

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal portale SpazioNapoli.it, De Laurentiis avrebbe deciso di abbassare le richieste per permettere ad un calciatore di lasciare il Napoli. Ci stiamo riferendo al nigeriano Victor Osimhen che nel suo contratto ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro.

La società partenopea sarebbe disposta ad accettare anche un’offerta intorno ai 100 milioni per cedere l’ex Lille. Il PSG ha inserito in nigeriano nella propria lista degli obiettivi per la sostituzione di Mbappé che ha scelto di approdare al Real Madrid.

Osimhen al PSG? La situazione

Al momento il club parigino, però, non ha inviato nessuna offerta ufficiale al Napoli per l’acquisizione dell’attaccante nigeriano. Inoltre da Parigi sono state smentite le voci inerenti ad un possibile inserimento del sudcoreano Kang-In Lee nell’affare.

Sicuramente i francesi sono interessati ad Osimhen ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo solamente dopo la seconda metà di agosto. Non è da escludere, infine, la possibilità che qualche club saudita possa bussare alla porta del Napoli nel corso dei prossimi giorni.