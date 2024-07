Milan, arriva lo sceicco e te li scippa: doppio smacco, Fonseca dagli USA trema. Glieli portano via in due minuti

Calciomercato, due calciatori rossoneri potrebbero lasciare il Milan per approdare in Arabia Saudita: ecco tutti i dettagli

Prosegue la preparazione del Milan di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. I rossoneri esordiranno nella nuova Serie A sabato 17 agosto contro il Torino di Vanoli. Il match si disputerà a San Siro, dunque il Diavolo potrà contare sull’apporto dei propri tifosi sin dal primo incontro stagionale.

Nel frattempo il casting per capire chi sarà la prossima prima punta del Milan dopo l’addio di Giroud che ha deciso di chiudere la carriera in MLS. Sfumato Zirzkee, i rossoneri avrebbero individuato nel tedesco Fullkrug l’uomo giusto per rinforzare il pacchetto avanzato, tuttavia il Borussia Dortmund fa muro e non intende cedere il centravanti.

In merito al futuro dell’attaccante tedesco si è espresso l’allenatore del Dortmund, Sahin che ai microfoni di Sky Sport Germania ha sottolineato: “Fülle sa cosa penso di lui, era mio compagno di squadra a Brema e lo apprezzo molto. Vogliamo avere la migliore squadra possibile, e nei miei piani sia Fullkrug che Guirassy hanno un ruolo centrale”.

Calciomercato Milan, due pedine nel mirino dell’Arabia Saudita: i dettagli

Intanto secondo quanto riportato da milannews.it, due calciatori dell’attuale rosa del Milan sarebbero finiti nel mirino di club militanti nella Saudi League, il massimo campionato saudita. Dopo il grande exploit dell’estate scorsa, in cui in Arabia sono arrivati i calciatori del calibro di Kanté, Milinkovic, Benzema e Brozovic, anche in questa finestra di mercato si stanno concretizzando colpi di assoluto valore.

I calciatori del Milan finiti nel mirino di club sauditi sono Bennacer e Adli. Sul centrocampista algerino ci sarebbero anche diverse squadre pronte a formulare un’offerta ufficiale al Milan, mentre sull’ex Bordeaux la società che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri sarebbe l’Al-Shabab.

La posizione del Milan

Il Milan, per quanto concerne la possibile partenza dei due calciatori, alle idee chiarissime. I rossoneri sarebbero propensi anche a lasciar partire Adli ma solo davanti a un’offerta base di almeno 15 milioni di euro.

Bennacer, invece, ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro valida per tutta l’estate, di conseguenza il Milan non ha nessuna intenzione di trattare una sua cessione per una cifra più bassa.