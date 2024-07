Cavallo di ritorno da una parte, sconto mitologico dall’altra. È Lotito show, piazza un uno-due micidiale e salva il portafoglio

In casa Lazio si pensa alle cessioni, ma cresce l’attesa dei tifosi per l’acquisto-top in attacco previsto per agosto: rispunta un nome noto.

I tifosi della Lazio si sono già (quasi) messi l’animo in pace. La campagna acquisti non è ancora terminata, ma per gli ultimi colpi, quelli potenzialmente in grado di far fare il salto di qualità alla rosa, ci sarà da aspettare alcune settimane. Appuntamento ad agosto inoltrato, allora,

Quando alla fine della sessione estiva di mercato mancheranno un paio di settimane, quindi indicativamente a cavallo di Ferragosto, quando il campionato starà per prendere il via o l’avrà appena fatto, potrebbe essere più facile intervenire anche a livello strategico, tra prezzi in picchiata e trattative che potrebbero sbloccarsi all’improvviso.

Del resto le parole del direttore sportivo Mariano Fabiani non hanno lasciato spazio a interpretazioni: “Il nostro mercato non è chiuso, ma al momento la priorità sono le cessioni”. Come dire, una mano ad accarezzare il cuore dei tifosi, che sognano l’arrivo di un top per l’attacco, e l’altra, quella del… ragioniere, che non perde di vista i conti del club.

Insomma, è come se in conferenza avesse parlato direttamente Claudio Lotito, snocciolando uno dei sui proverbiali slogan, del tipo “Non vendo sogni, ma solide realtà”. Ad oggi la realtà della Lazio è quella di una rosa elefantiaca a livello numerico, mentre dal punto di vista del bilancio urge qualche cessione per equilibrare quanto speso, ovvero i circa 40 milioni investiti per i nuovi acquisti e per il riscatto di Guendouzi.

Mercato Lazio, aspettando l’ultimo colpo: spunta un grande ex

Non che di incassi non ce ne siano stati, da Luis Alberto a Maximiano, fino ai risparmi sugli ingaggi dello stesso fantasista spagnolo, di Immobile e Felipe Anderson, ma anche dal punto di vista regolamentare, leggi rientro nel numero di giocatori previsto dalle liste Uefa, bisogna liberare qualche posto prima di pensare a nuove entrate.

In termini numerici, tre-quattro cessioni dovrebbero precedere un paio di arrivi. Il più atteso tra questi, dai tifosi, ma anche dallo stesso Baroni, è un attaccante destro da utilizzare a sinistra nel 4-2-3-1, che resta il modulo base per il nuovo allenatore, oppure nel 4-3-3. Uno alla Mason Greenwood, insomma, che dopo il lungo corteggiamento della Lazio ha scelto l’Olympique Marsiglia. Con sullo sfondo la suggestione James Rodriguez la scelta al momento è tra due profili, uno molto noto ai tifosi della Lazio.

Lazio-Laurienté in standby. Sogno Correa, di mezzo c’è… l’Inter: la situazione

Il ritorno di Joaquin Correa in biancoceleste è infatti un’ipotesi che sta prendendo forma. Al momento a spingere per questo scenario è proprio El Tucu, rientrato all’Inter dopo il prestito proprio al Marsiglia. In nerazzurro non c’è posto per l’argentino, anzi Marotta punta a fare cassa per finanziare le ultime operazioni in entrata.

I quasi 30 milioni versati dall’Inter proprio alla Lazio tra prestito e riscatto pesano oggi per 8,5 nel bilancio dei nerazzurri. Ancora troppi per Lotito, considerando l’elevato ingaggio del giocatore. L’unica possibilità per rivedere Correa in biancoceleste, considerando che il contratto con l’Inter scadrà nel 2025, è quindi lo svincolo, scenario ad oggi lontano. Ben più concreta l’ipotesi che porta ad Armand Laurienté del Sassuolo. I neroverdi, retrocessi in B, chiedono 15 milioni per il francese, la Lazio ne offre al momento 10,5 ed ha già l’intesa con il giocatore per l’ingaggio. Chissà che ad agosto Lotito non pensi di fare un doppio regalo ai tifosi…