Se c’è lui, io cosa resto a fare? Inter, clamorosa svolta di mercato: ecco l’uscita che fa felice Inzaghi

Calciomercato Inter, la svolta per Simone Inzaghi che potrebbe cambiare le carte in tavola: tutti i dettagli

Con ogni probabilità l’Inter sarà la squadra da battere nella prossimo campionato di Serie A. I nerazzurri anche in questa finestra di mercato sono riusciti a piazzare dei colpi utili a rinforzare la rosa, come il centrocampista polacco Zielinski, l’attaccante iraniano Taremi e l’estremo difensore spagnolo Martinez.

Inzaghi, come ribadito anche pubblicamente durante la conferenza stampa dell’annuncio del suo rinnovo, vorrebbe chiudere il mercato con l’arrivo di un difensore capace di agire come braccetto di sinistra. Sfumato Cabal, che ha scelto di approdare nella Juventus, i neroazzurri starebbero monitorando diversi profili per occupare quella casella.

Nei giorni scorsi all’Inter sono stati accostati alcuni calciatori decisamente interessanti come lo svincolato Rodriguez e il giovane Leoni in forza alla Sampdoria. Ma un difensore potrebbe avere la strada spianata per arrivare a Milano nel corso dei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, un difensore si avvicina grazie a… Calafiori

Riccardo Calafiori, dopo un ottima stagione al Bologna e un Europeo che lo ha messo in vetrina, ha scelto di proseguire la sua carriera in Inghilterra e più precisamente tra le file dell’Arsenal. Proprio l’arrivo a Londra di Calafiori potrebbe spedire un difensore in forza ai Gunners all’Inter.

Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo al polacco Kiwior. L’ex difensore dello Spezia potrebbe veder ridotto al lumicino il suo utilizzo proprio in virtù dell’arrivo di Calafiori, motivo per cui l’Inter potrebbe cogliere la palla al balzo e riportarlo in Serie A.

Inter, Kiwior è più di un’idea: i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter vorrebbe portare a Milano il difensore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi, però, fino a questo momento non hanno mai aperto la possibilità di una partenza in prestito del polacco, visto che un anno fa hanno sborsato ben 25 milioni di euro per strapparlo allo Spezia.

Vedremo come si evolverà la situazione, la cosa certa è che Marotta ha l’obiettivo di regalare ad Inzaghi un tassello di qualità per puntellare la difesa.