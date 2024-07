Lazio, ma quali sogni: Fabiani gela tutti e quando parla sembra Lotito. Le sue parole non lasciano dubbi e i tifosi si deprimono

I biancocelesti sono stati finora attivissimi sul mercato, ma i tifosi non si accontentano: il messaggio della società è chiarissimo.

Un anno dopo l’immobilismo che caratterizzò le prime battute del mercato, i tifosi della Lazio hanno quasi fatto fatica a realizzare la raffica di acquisti che ha caratterizzato le prime settimane dell’estate 2024. Una vera e propria inversione di tendenza, in antitesi con gli opposti momenti vissuti dal club.

Nel 2023 si arrivava infatti dal secondo posto sotto la gestione Sarri e dal trionfale ritorno in Champions League. La pioggia di milioni che investì le casse del club, unita a quelli arrivati dalla cessione di Milinkovic-Savic, fu tuttavia reinvestita dal club senza fretta, al punto che lo stesso allenatore non nascose il proprio malcontento.

Lavorare da inizio ritiro con una rosa definita sarebbe stato importante in vista di una stagione così impegnativa. Le cose sono andate diversamente e chissà che proprio quella lezione non abbia convinto il presidente Lotito e il ds Fabiani a fare le cose per tempo all’alba dell’era Baroni, il tecnico chiamato a prendere il posto di Igor Tudor.

Gli innesti in successione di Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin e Nuno Tavares hanno ridisegnato il volto di una Lazio che cambierà tanto anche a livello di impostazione tattica. Ai tifosi, però, si sa, l’appetito viene mangiando, così quanto fatto finora è stato già quasi dimenticato. Il sogno è quello della classica ciliegina da mettere sulla torta, un giocatore in grado di accendere la fantasia fuori dal campo e la luce sul terreno verde.

Lazio a caccia della ciliegina sul mercato: Fabiani fa chiarezza

Una volontà, quella del popolo biancoceleste, alimentata dalle voci che si inseguono da diverse settimane. Da Mason Greenwood al connazionale Jobe Bellingham, giovanissimo fratello d’arte, sono infatti già stati tanti i nomi illustri di fantasisti affiancati alla Lazio. Tuttavia i tifosi conoscono bene il modus operandi di Lotito e pure i suoi slogan, lontani dai colpi ad effetto.

L’ultimo giocatore a venire accostato alla Lazio è stato James Rodriguez. Il colombiano del San Paolo è reduce da un’ottima Copa America con i Caféteros, ma il suo futuro non sarà in Italia e a Roma. Almeno non nell’immediato. Ad anticiparlo è stato lo stesso Fabiani, che ha fatto il punto sul mercato della Lazio senza alimentare illusioni.

Mercato Lazio, l’agenda: prima le cessioni, poi l’ultimo colpo

“Attualmente la società è concentrata sulle cessioni, stiamo lavorando per questo – le parole dell’esperto dirigente – Settimana prossima settimana Baroni e faremo il punto della situazione. Il mercato non è chiuso, ma la priorità restano le uscite”. Un messaggio chiaro, che da una parte riporta la tifoseria con i piedi per terra, dall’altra non esclude un agosto con sorprese.

Del resto gli acquisti effettuati finora richiedono di essere bilanciati tanto dal punto di vista economico quanto da quello regolamentare, dato che la rosa deve avere dei limiti a livello numerico. La cessione già definita di Marcos Antonio al San Paolo non può bastare, mentre quella di Taty Castellanos è al momento bloccata e l’argentino va verso la conferma. Lo stesso James Rodriguez, ma anche Laurienté del Sassuolo o il giovane Viktor Djukanovic dell’Hammarby restano sul taccuino di Fabiani. Ma il mercato, si sa, è una questione di priorità…