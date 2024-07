Roma, ci manca Soulé un dettaglio: here we go a un passo, e DDR spunta un sorriso a 30… milioni

Calciomercato Roma, le ultimissime in merito ai colpi in entrata dei giallorossi. De Rossi non vede l’ora di poter contare su nuovi innesti

La nuova Roma di Daniele De Rossi comincerà la propria stagione affrontando il Cagliari alla Domus Arena il prossimo 18 agosto in occasione della prima giornata di Serie A. I giallorossi in vista del prossimo campionato avranno l’obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League che manca davvero da tantissimi anni.

De Rossi è consapevole che per lottare fino in fondo per un posto nella competizione più importante per club, la Roma necessiti di più pedine di qualità in modo tale da aumentare il tasso tecnico della rosa. Inoltre l’addio di Lukaku, tornato al Chelsea dopo il termine del prestito secco, obbliga la società giallorossa ad intervenire sul mercato per puntellare il reparto offensivo.

Da diverse settimane alla Roma è stato accostato Federico Chiesa. Il classe ’97 è in scadenza di contratto con la Juventus nel 2025 e la società bianconera deve risolvere la sua situazione in tempi celeri per non ritrovarsi a che fare con un vero e proprio caso.

Calciomercato Roma, si complica la pista a Chiesa ma…

La sensazione è che Chiesa non voglia affrettare i tempi. L’ex attaccante della Fiorentina ha il desiderio di giocare la Champions il prossimo anno, motivo per cui la destinazione Roma non si è mai scaldatao più di tanto. I capitolini, però, hanno avuto sempre nel mirino un altro calciatore della Juventus.

Ci stiamo riferendo all’argentino Matias Soulé, reduce da un’ottima annata in prestito al Frosinone. Secondo le ultimissime notizie, la Roma avrebbe fatto dei passi importanti per avvicinarsi all’attaccante classe 2003. A fornire alcuni dettagli in merito ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Roma, Soulé si avvicina: ecco i dettagli

È proprio il giornalista più famoso del web a postare su X alcuni dettagli in merito alla trattativa tra la Roma e la Juventus per Soulè. I giallorossi avrebbero offerto 26 milioni di euro più quattro di bonus e il 10% sulla futura di vendita.

Dunque, i giallorossi sarebbero pronti a sborsare praticamente 31 milioni di euro per accaparrarsi il giovane attaccante cresciuto nelle giovanili del Kimberley e del Velez.

🚨🟡🔴 More on Matias Soulé to AS Roma. There’s no distance, agreement in place just being completed on formal details with Juventus — as revealed tonight. ◉ €26m fixed fee.

◉ €2m easy add-ons.

◉ €2m difficult add-ons.

◉ 10% future sale percentage. Here we go, soon. 🇦🇷 pic.twitter.com/fGe3KKjxzj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024