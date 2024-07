Milan, l’indiscrezione che fa paura ai tifosi: ora le cose si complicano davvero I Fonseca si mangia il cappello

Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione di mercato non avrà di certo fatto felice Fonseca: tutti i dettagli

Prosegue la preparazione del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri, guidati da Paulo Fonseca, avranno l’obiettivo di lottare fino alla fine sicuramente con Inter e Juventus per la conquista dello Scudetto. L’addio di Stefano Pioli ha segnato l’inizio il nuovo progetto tecnico e in tal senso l’allenatore portoghese si è detto voglioso di dimostrare tantissimo sulla panchina rossonera.

La decisione di Giroud di concludere la carriera in America obbliga senza ombra di dubbio la società rossonera ad intervenire sul mercato per regalare a Fonseca un attaccante di primissimo livello. Sfumato l’olandese Zirzkzee, che ha scelto di accasarsi al Manchester United, il Milan starebbe monitorando diversi profili che potrebbero risultare utili alla causa.

Proprio in merito al futuro di uno dei calciatori accostati negli ultimi giorni al Milan, nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento che non avrà fatto di certo felice i tifosi.

Calciomercato Milan, un attaccante si allontana: di chi si tratta

Al Milan negli ultimi giorni è stato accostato l’attaccante tedesco Fullkrug di proprietà del Borussia Dortmund. In merito al futuro del bomber teutonico si è espresso proprio il tecnico dei gialloneri, Sahin, che ai microfoni di Sky Sport Germania ha allontanato le voci di mercato sul suo conto.

Queste, nel dettaglio, le dichiarazioni di Sahin: “Füllkrug sa cosa penso di lui, era mio compagno di squadra a Brema e lo apprezzo molto. Vogliamo avere la migliore squadra possibile, e nei miei piani sia Fullkrug che Guirassy hanno un ruolo centrale”.

Milan, le ultime su Fullkurg

Inoltre secondo quanto riportato da Daniele Longo ai microfoni di Telelombardia, la trattativa per portare l’attaccante tedesco a Milano è tutt’altro che in discesa. Il giornalista, nello specifico, ha spiegato: “Fullkrug-Milan è una trattativa meno facile di come è stata raccontata negli ultimi giorni”.

Vedremo come si evolverà la situazione in merito a Fullkrug. La cosa certa è che il Milan vorrebbe portarlo al più presto il rossonero ma dovrà fare i conti con la dura resistenza del Borussia Dortmund.