Giuntoli innamorato, gli è andato fin sotto casa: pur di averlo gli sta facendo le poste I Ha parlato anche con la famiglia

L’estate dei bianconeri prosegue a suon di colpi: il dirigente accelera per il top player offensivo da consegnare a Thiago Motta.

Un mese di mercato è trascorso e la Juventus si trova a metà della propria opera di maquillage dell’organico. Il Football Director Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori hanno già fatto tanto, ma tutto fa pensare che per l’ex dirigente del Napoli, come per la maggior parte dei propri colleghi, ad agosto non ci sarà spazio per le vacanze.

Già, perché è vero che il gong della sessione estiva di trattative suonerà solo venerdì 30 agosto e che per tradizione molte operazioni, comprese alcune delle più importanti, si definiranno solo nell’ultima settimana, ma i primi impegni ufficiali incombono. E non tutti i club sono uguali.

Se infatti ritoccare l’organico anche in maniera sensibile nei giorni, se non nelle ore, conclusive del mercato è spesso una necessità per i club medio-piccoli, in attesa di affari low cost, per le big è d’uopo chiudere i conti, fatte salve eventuali ciliegine extra-budget, già con un po’ di anticipo rispetto all’inizio del campionato.

La Juventus non fa eccezione, nonostante dalle parti della Continassa sia già cambiato molto rispetto allo scorso maggio. Dall’allenatore ad un centrocampo quasi rivoluzionato, i volti nuovi sono numerosi. I tifosi bianconeri sembrano aver approcciato la nuova era con entusiasmo, alla pari dello stesso Thiago Motta, consapevole però di come quanto fatto ancora non basti per puntare al vertice.

Mercato Juventus, Giuntoli ha le idee chiare: Motta aspetta tre innesti

Al netto delle tante novità e del cambio della filosofia di gioco, se ci si chiama Juventus il periodo di apprendistato sarà inevitabilmente breve. Anzi, iniziare con il piede giusto non farà altro che scatenare ulteriori entusiasmo ed aspettative. A patto che entro le prossime due settimane arrivino gli ultimi due-tre tasselli chiave per completare la rosa.

Giuntoli è ben consapevole di dove c’è la necessità di mettere mano per completare la costruzione di un organico in grado di ben figurare in cinque competizioni. Se per il difensore, Todibo, e il centrocampista, Koopmeiners, le idee sono chiare, meno nitido è il profilo dell’esterno offensivo che manca a Motta. Il cerchio sta comunque iniziando a stringersi, anche grazie a un blitz inatteso dello stesso Giuntoli.

Blitz in Germania, la Juve accelera per il vice campione d’Europa

Approfittando della permanenza della squadra a Herzogenaurach, quartier generale dell’Adidas sede di una parte del ritiro della Juventus, il dirigente bianconero, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si è infatti diretto nella vicina Monaco di Baviera, base della famiglia e degli agenti di Karim Adeyemi. L’esterno d’attacco classe 2002 del Borussia Dortmund piace parecchio alla Juventus. Interesse ricambiato e la… visita a domicilio ha fatto lievitare il gradimento del giocatore verso la destinazione bianconera.

Il Borussia non ha però bisogno di vendere e, proprio come l’Atalanta per Koopmeiners, è pronta a dettare le proprie condizioni. “Non abbiamo mai aperto alla cessione di Karim” ha dichiarato il dirigente giallonero Lars Ricken, uno che alla Juve ha già fatto male siglando il 3-1 nella finale Champions ’97 giocata proprio a Monaco di Baviera. Per strappare Adeyemi al Dortmund serviranno non meno di 40 milioni, quelli in arrivo dalle cessioni di Huijsen e Soulé. Il piano B è comunque già pronto e conduce a Wenderson Galeno, brasiliano del Porto con passaporto portoghese, già dettosi affascinato dal calcio di Motta…