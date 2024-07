Camarda, clamoroso, sembrava tutto fatto e invece ha detto no | Doppio rifiuto, finora lo avevano tenuto nascosto

Fonseca si prepara a lavorare su un attacco tutto nuovo: dopo Morata in arrivo un altro innesto. E la decisione di Camarda spiazza tutti.

Un rinforzo per reparto, con identikit ben precisi. Per poi mettersi alla finestra ed aspettare eventuali occasioni che permettano di rendere la rosa ancora più competitiva. È questo il piano del mercato estivo 2024 del Milan, che ha ormai preso forma per la soddisfazione di tifosi ed allenatori.

Tra le grandi del campionato il Diavolo è stata quella a muoversi più lentamente. Juventus e Napoli sono state infatti le protagoniste delle prime settimane di trattative, mentre l’Inter campione d’Italia aveva anticipato tutti assicurandosi due teorici rincalzi di lusso come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, sbarcato ad Appiano a parametro zero.

Del resto il Milan veniva pur sempre da un secondo posto che non è di fatto mai stato veramente in discussione e da una semifinale di Europa League. Risultati che non sono bastati a Stefano Pioli per evitare l’esonero, ma che hanno convinto i dirigenti come lo scheletro della squadra, costruito attraverso i tanti movimenti della scorsa estate, meritasse la conferma.

Per il ds Moncada e i suoi collaboratori, tra i quali un sempre più influente Zlatan Ibrahomovic, si trattava quindi solo di individuare gli elementi migliori per integrare il gruppo, in base anche allo stile di gioco attraverso il quale il nuovo allenatore Paulo Fonseca cercherà di connotare la squadra in una stagione che vedrà il Milan impegnato su tre fronti.

Milan, il mercato si è sbloccato: in arrivo altri colpi in tutti i reparti

Così, individuato in Alvaro Morata il centravanti titolare, deputato a portare un buon bottino di gol, ma soprattutto movimenti funzionali ai tagli di Leao e Pulisic, la coppia di esterni dai cui numeri offensivi dipenderanno buona parte delle sorti del nuovo Milan, ora il mirino si è spostato su difesa e centrocampo. Strahinja Pavlovic, serbo del Salisburgo, e Youssuf Fofana, nazionale francese del Monaco, potrebbero permettere al Milan di fare il definitivo salto di qualità.

Basterà per avvicinarsi all’Inter almeno a livello di completezza d’organico? Chissà e anche per questo attenzione alle già citate “ciliegine”. Come Lazar Samardzic, possibile rinforzo di qualità per la trequarti, o come Niclas Füllkrug per completare l’attacco e dare a Fonseca anche un centravanti di tipo più classico. A quel punto l’attacco sarebbe davvero al completo, anche alla luce delle ultime novità emerse riguardo a Francesco Camarda.

Camarda cuore Milan: il retroscena sul clamoroso rifiuto

Il giovanissimo attaccante prodotto del vivaio rossonero sarà infatti a disposizione di Daniele Bonera per la prima stagione di vita del Milan Futuro, iscritto al campionato di Serie C. Il classe 2008 avrà come compagni di reparto anche il 18enne Maximilian Ibrahimovic e il più esperto Samuele Longo. Una stagione in terza serie permetterà a Camarda di proseguire il processo di maturazione e quanto il ragazzo tenga al Milan risulta evidente dalla scelta effettuata prima di firmare il primo contratto da professionista.

Secondo quanto riferito dal noto giornalista di mercato Nicolò Schira, infatti, Camarda avrebbe rifiutato le proposte arrivategli da Borussia Dortmund e Manchester City. Tedeschi e inglesi gli avrebbero garantito un ingaggio superiore e una vetrina più immediata forse anche a livello di prima squadra, ma Camarda non c’ha pensato due volte. Il suo sogno è infatti quello di spiccare il salto con la maglia della propria squadra del cuore, magari stregando in anticipo Fonseca a suon di gol e buone prestazioni con i compagni della squadra Futuro per entrare in pianta stabile in prima squadra.