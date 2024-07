Roma, questo è Soulé l’inizio: tre colpi in fila, Friedkin accontenta subito De Rossi

Calciomercato Roma, Soulé non è l’unico obiettivo dei giallorossi. De Rossi pronto ad accogliere a Trigoria altri tre calciatori

Prosegue la preparazione della Roma di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione che vedrà impegnati i giallorossi, oltre che in campionato e in Coppa Italia, anche in Europa League. L’obiettivo della Roma sarà quello di tornare in Champions League, il torneo più prestigioso per club infatti manca da diversi anni e i tifosi non vedono l’ora di poter rivivere serate indimenticabili.

Nel frattempo, oltre al lavoro in campo per prepararsi al meglio all’inizio del campionato in cui la Roma affronterà nella prima giornata il Cagliari in Sardegna, continuano i vari tentativi della società in ottica rafforzamento della rosa.

Non è un mistero che i Friedkin vogliano regalare a De Rossi un attaccante di livello dopo l’addio di Lukaku. Chiesa è da settimane l’obiettivo numero uno, ma da qualche giorno i giallorossi hanno spostato le proprie attenzioni su Matias Soulé.

Calciomercato Roma, non solo Soulé per De Rossi: i dettagli

Per l’attaccante argentino la Juventus chiede almeno 35 milioni di euro, ma la Roma non vorrebbe andare oltre i 30. I giallorossi, tra l’altro, avrebbero offerto nelle scorse ore una cifra vicina ai 27 milioni di euro di parte fissa più 3-4 milioni raggiungibili con i bonus.

Oltre a Soulé la Roma starebbe lavorando per l’acquisto di altri due calciatori. Piace, e non poco, l’attaccante norvegese Sorloth. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, la Roma per arrivare al centravanti del Villareal dovrà battere una folta concorrenza.

Roma, occhi puntati anche su Dahl

L’altro calciatore finito nel mirino della Roma è Samuel Dahl, terzino classe 2003 di proprietà degli svedesi del Djurgarden. Terzino sinistro dotato di grande corsa e discreta tecnica, cresciuto nel settore giovanile del Vasteras prima e dell’AIK dopo, Dahl milita nel Djugarden dal 2023.

Lo scorso 12 gennaio ha anche debuttato in Nazionale Maggiore nell’amichevole vinta dalla Svezia per 2 a 1 contro l’Estonia. Il DS della Roma, Ghisolfi, è al lavoro per chiudere la trattativa con gli svedesi nel giro di qualche giorno e regalare a De Rossi un elemento di prospettiva.