Otto sotto un tetto… di casa: Motta li ha appiedati, per loro non c’é spazio nella Juve | Decisione drastica, nomi eccellenti

Le ultimissime in casa Juventus con Thiago Motta che ha scelto di mettere fuori rosa ben 8 calciatori: tutti i dettagli

Tra poco più di un mese la Serie A riaprirà i battenti e c’è grande curiosità in merito alla nuova Juventus targata Thiago Motta. I bianconeri nella prima giornata se la vedranno con il Como di Fabregas, una sfida intrigante e non da sottovalutare per la Vecchia Signora.

Nel frattempo prosegue la preparazione della squadra sotto gli ordini del tecnico italo-brasiliano che qualche giorno fa ha deciso di tagliare dalla rosa ben otto elementi. Questi ultimi non fanno parte del progetto tecnico di Thiago Motta e nel corso delle prossime settimane dovranno cercarsi una nuova sistemazione.

L’ex allenatore del Bologna ha deciso di non convocare per la tournée in Germania, come detto, otto calciatori e tra questi ci sono alcuni che negli anni scorsi hanno ricoperto un ruolo molto importante nella rosa bianconera.

Juve, Thiago Motta tagli fuori diversi calciatori: l’elenco

Chi sono i calciatori che Thiago Motta ha deciso di mettere fuori rosa? Il primo calciatore che il tecnico ha deciso di mettere fuori dal progetto è il portiere Wojciech Szczesny. L’arrivo di Di Gregorio è un chiaro messaggio: la Juventus vuole puntare forte proprio sull’ex portiere del Monza e su Perin.

Il polacco guadagna oltre sei milioni l’anno, per questo motivo la società vorrebbe cederlo. Nelle ultime settimane l’ex Roma era finito nel mirino dell’Al-Nassr, tuttavia negli ultimi giorni la pista sia un po’ raffreddata. Contestualmente un altro club arabo, l’Al Ittihad, si sarebbe mossa sottotraccia e nel corso dei prossimi giorni sono attese importanti novità in merito.

Gli altri calciatori che non rientrano nel progetto

Gli altri calciatori che non rientrano nel progetto tecnico della Juventus sono: McKennie, Arthur, Milik, Kostic, De Sciglio. Discorso a parte per Federico Chiesa che con il contratto in scadenza tra un anno è a tutti gli effetti un vero e proprio caso.

L’ex attaccante della Fiorentina è il sogno proibito della Roma, con dei Rossi che farebbe carte false pur di abbracciarlo nella capitale. Vedremo come si evolverà la situazione in merito a Chiesa, la cosa certa è che nei prossimi giorni dovrà essere presa una decisione in merito al suo futuro