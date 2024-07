Conte non si piange addosso: sappiamo tutti come andrà a finire, Manna però sa cosa deve fare I E sotto-sotto suona come un ultimatum

Le ultimissime in casa Napoli con il tecnico Antonio Conte più determinato che mai a sistemare al più presto una questione

Il Napoli di Antonio Conte è senza ombra di dubbio una delle squadre da cui ci si aspetta un’inversione di rendimento rispetto alla scorsa stagione. I partenopei, che ricordiamo sono arrivati i decimi l’anno scorso, non disputeranno nessuna Coppa Europea e saranno impegnati solamente in un campionato in Coppa Italia.

Proprio tale condizione è vista da tifosi e addetti ai lavori come una sorta di possibilità in più per disputare un campionato ai vertici. Il Napoli disputerà meno partite delle rivali e avrà la possibilità di concentrare tutte le proprie energie su un solo impegno settimanale.

Conte, tornato in Italia dopo un anno sabbatico e dopo l’ultima avventura sulla panchina del Tottenham, si è detto più motivato che mai a riportare il Napoli dove ormai siamo stati abituati a vederlo negli ultimi anni.

Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro di un attaccante

Non è un mistero che in casa Napoli debba essere chiarito il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è finito da tempo nel mirino del PSG, ma il club francese non ha nessuna intenzione di acquistare il calciatore pagandolo 130 milioni, ossia il valore della sua clausola rescissoria.

In merito al futuro di Osimhen si è espresso proprio Conte che ai microfoni di Rai Sport ha spiegato: “I tempi della cessione di Osimhen possono complicare la sostituzione? La situazione era chiara, la sapevo, la conoscevo, tutto sta andando secondo ciò che era stabilito”.

Conte: “Stiamo facendo le nostre valutazioni”

Il tecnico salentino ha poi aggiunto: “Per me non è una sorpresa questo attendismo, affrontiamo tutte le situazioni nella giusta maniera perché prima abbiamo riallineato le idee e portato chiarezza, ora facciamo valutazioni in campo, chi rimane e chi è giusto vada altrove, poi ci saranno acquisti e cessioni. Non ci saranno problemi”.



Vedremo, dunque, come si sistemerà la situazione relativa ad Osimhen. Non è escluso che nelle prossime settimane sull’attaccante possa piombare qualche squadra araba visto che il mercato in Super League è aperto solamente dal 17 luglio.