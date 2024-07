Lotito aveva ragione, le chiacchiere stanno a zero: altro boom, arriva il fenomeno 27enne ed è pure clamorosamente gratis

L’estate della Lazio si arricchisce di un nuovo colpo ad effetto: il quinto volto nuovo è un talento italiano in cerca di riscatto.

Servito il primo poker, la campagna acquisti della Lazio sembra essere ben lontana dal concludersi. La nuova era biancoceleste pare iniziare a due velocità: da una parte l’attivismo della dirigenza sul mercato, dall’altro lo scetticismo dei tifosi, che hanno assistito a tanti addii illustri e all’arrivo di talenti non ancora affermati.

Chi non si fa problemi in questo senso è Marco Baroni. Il nuovo allenatore, scelto dalla società dopo le dimissioni di Igor Tudor, è arrivato in punta di piedi, ma con idee ben chiare, palesate nella conferenza stampa di presentazione, ma anche durante i primi allenamenti nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Tanta intensità e ritmi alti pure nelle partitelle, per far capire a vecchi e nuovi quanto sarebbe fondamentale partire forte in campionato anche per portare subito dalla propria parte la tifoseria, alla caccia di certezze all’alba di un nuovo ciclo. Certezze comunque in parte già arrivate dai primi volti nuovi andati ad arricchire la rosa.

Tijjani Noslin e Loum Tchaouna in attacco, Nuno Tavares in difesa e Fisayo Dele-Bashiru a centrocampo sono talenti tutti da scoprire, ma destinati ad avere un ruolo importante in un organico ringiovanito e privato di leader importanti, ma che punterà a ottenere i migliori risultati possibili in tutte le competizioni.

Mercato Lazio, Lotito non si ferma: preso un campione d’Europa

In campionato il sogno resta l’assalto alla zona Champions League, in Coppa Italia c’è da dimenticare la beffarda eliminazione maturata al 92’ della semifinale di ritorno contro la Juventus, ma anche l’Europa League sarà un obiettivo importante, in particolare per l’allenatore, al debutto come tecnico sul palcoscenico internazionale.

Insomma, la voglia di stupire è tanta e dovrà essere trasmessa ai tifosi. Per provarci la società continua a lavorare sul mercato, anche sottotraccia, in pieno Lotito-style. Al netto di una comunicazione a volte “esuberante”, infatti, il Presidente e il ds Fabiani stanno continuando a tessere trattative per mettere a disposizione di Baroni elementi utili per il 4-2-3-1 del tecnico fiorentino. Così ecco arrivare un campione d’Europa.

Gaetano Castrovilli sceglie la Lazio: Lotito piazza il colpo a zero

La Lazio si è infatti assicurata le prestazioni di Gaetano Castrovilli. Eccolo il colpo “ da copertina” del mercato dei biancocelesti. Il fantasista pugliese classe ’97, nella rosa dell’Italia campione a Euro 2020, arriva a Formello a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina. C’è già il nero su bianco per un contratto di un anno con opzione sulle successive due stagioni e ingaggio da 2 milioni netti.

Castrovilli ha quindi scelto la Lazio per cercare di rilanciarsi due anni e mezzo dopo il gravissimo infortunio subito nell’aprile 2022 durante Fiorentina-Venezia, la rottura della capsula, del legamento crociato anteriore e posteriore, dei menischi interno ed esterno e del collaterale esterno e mediale del ginocchio sinistro. Da quel momento la carriera di Gaetano, che era in rampa di lancio, ha subito un brusco ed inevitabile stop. Il resto l’ha fatto il mancato rinnovo con la Fiorentina che, insieme ad una condizione ancora imperfetta, lo ha trasformato in una meteora nell’ultima stagione con i viola. Ora la nuova avventura per un giocatore perfetto per il calcio di Baroni e utilizzabile da mezza punta centrale nel 4-2-3-1 o da interno nel 4-3-3.