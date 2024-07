Gliel’hanno soffiato sul più bello: Juve, che colpo I Inter beffata sul gong: i 12 milioni meglio spesi per far gongolare i tifosi

Calciomercato Serie A, la Juve beffa l’Inter e si aggiudica un calciatore per 12 milioni di euro: tutti i dettagli

Manca poco più di un mese all’inizio del nuovo campionato di Serie A e tra le squadre che molto probabilmente si contenderanno il titolo non possiamo non inserire Inter e Juventus. Le due compagini, che in ogni stagione danno vita all’accesissimo derby d’Italia, sono al lavoro per migliorare le rispettive rose in vista dei primi impegni ufficiali.

La Juventus ha rinforzato il centrocampo con gli arrivi di Thuram e Douglas Luiz, nonché di Michele Di Gregorio tra i pali. Gli uomini di Simone Inzaghi, invece, hanno accolto i due colpi chiusi già dal mese di gennaio, ci stiamo riferendo al polacco ex Napoli Zielinski e all’iranino Taremi, ma anche il portiere spagnolo Martinez arrivato dal Genoa.

Nel frattempo la Juventus ha praticamente chiuso per l’arrivo di un altro calciatore. Si legherà ai bianconeri un difensore che nelle scorse settimane era stato accostato con forza anche all’Inter.

Calciomercato Juve, sgarbo all’Inter: il difensore sarà bianconero!

La Juve, in maniera abbastanza silente, è riuscita a mettere le mani su un difensore accostato dei giorni scorsi anche all’Inter. Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo al difensore colombiano Cabal, reduce da una buona stagione con la maglia del Verona.

Cabal, classe 2001, è in procinto di passare alla Juventus per 12 milioni di euro. Non è escluso che nella trattativa possa essere inserito anche Marley Aké come contropartita tecnica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che sottolinea come la Juventus sia riuscita ad accaparrarsi il colombiano con un vero e proprio blitz di mercato.

Juve, in arrivo Cabal

Cabal può agire sia come terzino sinistro che eventualmente come braccetto in una difesa a tre. Nella scorsa stagione si è messo in mostra nel Verona di Baroni soprattutto nella seconda parte di campionato dopo la cessione di Doig al Sassuolo.

Il tecnico della Lazio lo avrebbe anche voluto portare con sé nella sua nuova avventura a Roma, tuttavia il club capitolino dopo alcuni sondaggi ha deciso di spostare le proprie attenzioni su Nuno Tavares dell’Arsenal.