Roma, riecco Ryan, ma questa volta è davvero Friedkin: ACCORDO RAGGIUNTO I Dal blitz viene fuori il colpo a sorpresa e De Rossi esulta

Dopo Le Fée e il secondo portiere Ryan la società giallorossa accelera per il primo rinforzo in attacco: intesa trovata, affare ai dettagli.

La nuova-“vecchia” Roma ha rotto il ghiaccio della stagione travolgendo il Latina nella prima amichevole dall’inizio del ritiro. Al pari di diverse altre grandi del campionato, il club giallorosso non effettuerà tournée esotiche, avendo scelto di svolgere la preparazione a casa nonostante le temperature elevate.

L’obiettivo condiviso da mister De Rossi e dalla società è quello di partire forte in campionato, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, quando i punti persi nelle prime giornate contro avversari alla portata come Salernitana e Verona si sono poi rivelati pesantissimi nel prosieguo della stagione.

In questo senso il calendario sembra dare una mano a Dybala e compagni, che inizieranno la Serie A ’24-25 contro avversari non irresistibili e potendo contare sull’intelaiatura di gioco consolidata nei primi sei mesi della gestione De Rossi. Ciò non toglie che sul mercato la tabella di marcia stia facendo registrare un certo ritardo.

Gli unici volti nuovi al momento sono Enzo Le Fée, il play arrivato dal Rennes per il quale garantisce il neo ds Ghisolfi, e il secondo portiere Mathew Ryan. Tifosi e allenatore si aspettano però numerosi altri innesti, in particolare sulle fasce, sia in difesa che in attacco, senza dimenticare la necessità di disporre di due centravanti, in vista della quasi sicura partenza di Tammy Abraham. Insomma, c’è tanto da fare e anche così si spiega il blitz romano dei fratelli Friedkin.

Mercato Roma, c’è la svolta: i fratelli Friedkin sbarcano in città

Ryan e Corbin sono infatti sbarcati in città per stare vicini a De Rossi e al gruppo in questa delicata fase di preparazione ad una stagione molto importante, quella dell’ennesimo assalto alla zona Champions League. Una presenza, quella dei figli del presidente Dan, che ha rassicurato la tifoseria, storicamente scettica di fronte allo scarsità di interventi pubblici della proprietà.

Ecco allora che a margine del match contro il Latina gli stessi Ryan e Corbin sono stati protagonisti di un incontro per fare il punto della situazione anche in chiave mercato. Presenti alla riunione anche lo stesso De Rossi, Ghisolfi e la CEO Lina Souloukou. Tra i temi trattati anche l’accelerazione per l’arrivo del centravanti titolare, che è stato ormai individuato.

Roma, accordo trovato con En Nesyri: ora c’è da convincere il Siviglia

Se il preferito di De Rossi sembrava essere il norvegese del Villarreal Alexander Sorloth, la società pare essersi indirizzata verso Youssef En Nesyri. Il marocchino in uscito dal Siviglia ha rotto gli indugi, andando oltre la preferenza già accordata alla Roma rispetto alle offerte ricevute dal club saudita dell’Al Qadasiah e del Fenerbahce di José Mourinho.

Come riportato su X dal giornalista spagnolo Máximo de la Cruz Ramírez de “El Sevillista”, infatti, En-Nesyri ha trovato l’accordo con la Roma per quanto riguarda l’ingaggio, sulla base di un quadriennale tra i 3 e i 3,5 milioni netti a stagione. Esperienza internazionale, senso del gol, fisicità e partecipazione al gioco di squadra sono le qualità che il nazionale marocchino è pronto a mettere a disposizione della Roma. Per concretizzare l’affare, tuttavia, la Roma dovrà trovare l’accordo con il Siviglia. La richiesta iniziale, che i giallorossi cercheranno di abbassare, è di 22 milioni.