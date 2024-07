Metteteci una pietra sopra, non ve lo daremo né ora né mai I Juve KO, ma è la telenovela della (lunga) estate dei rilanci

Calciomercato Juve, beffa atroce per Giuntoli che rischia di dover cambiare seriamente obiettivo di mercato: i dettagli

Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione in casa Juventus. Il tecnico Thiago Motta, chiamato a dare vivacità e brio ad un gioco che negli ultimi anni è stato caratterizzato da più ombre che luci sotto la gestione Allegri, aspetta altri rinforzi dal mercato dopo gli arrivi di Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio.

La Vecchia Signora è attesa da una stagione molto intensa, oltre che in campionato i bianconeri saranno impegnati anche in Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italia e nel nuovo Mondiale per Club che si disputerà a giugno 2025 negli Stati Uniti.

Per questo motivo Thiago Motta necessita di una rosa lunga. Nei prossimi giorni andranno chiariti i destini di alcuni calciatori in bilico, su tutti Chiesa che rischia seriamente di essere ceduto visto che il suo contratto con la Juventus scadrà tra poco più di un anno.

Juventus, che beffa! Un obiettivo di mercato si allontana

Nel frattempo la Juventus deve fare i conti con alcune dichiarazioni rilasciate dall’ amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Ben Godfrey – tenutasi qualche giorno fa a Zingonia – l’ad della Dea ha parlato del futuro di Teun Koopmeiners.

Non è un mistero che l’olandese sia in cima alla lista dei desideri della Juventus, ma stando alle dichiarazioni del dirigente orobico Giuntoli farebbe bene anche a sondare delle alternative per non ritrovarsi con il cerino in mano.

Percassi gela la Juve: “La cessione di Koopmeiners non è mai stata nei piani della società”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, nel dettaglio, ha così parlato del futuro del centrocampista olandese e del possibile arrivo di O’Riley (centrocampista del Celtic indicato da molti proprio come sostituto dell’ex AZ, ndr): “Koopmeiners è un giocatore fondamentale per noi. La sua cessione non è mai stata prevista nei nostri programmi. Matt O’Riley? Seguiamo e abbiamo la responsabilità di seguire tanti giocatori in tutti i ruoli”.

Vedremo cosa succederà in merito al futuro del centrocampista olandese. L’Atalanta chiede almeno 60 milioni per trattare un’eventuale cessione, cifra che la Juventus non intende spendere per un singolo calciatore.