Lo volete? Cacciate voi i soldi I Lotito non le manda a dire, ma poi fa una rivelazione clamorosa I Non se lo aspettava nessuno

Lazio, Lotito si espone su Greenwood e stuzzica i tifosi facendo un paragone davvero inaspettato: ecco cos’è successo

La Lazio è sicuramente tra le squadre di Serie A più attive sul mercato. In biancoceleste sono già arrivati quattro calciatori con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tchoauna, Noslin, Nuno Fernandes e Dele Bashiru sono i quattro colpi messi a segno dal DS Fabiani, ma nelle prossime ore anche Gaetano Castrovilli è atteso nel ritiro di Auronzo di Cadore.

L’ex centrocampista della Fiorentina arriva il biancoceleste a parametro zero dopo la fine dell’avventura con il club Viola. Offrirà una soluzione in più a Baroni per quanto concerne il centrocampo, con la Lazio che ricordiamo sarà impegnata su tre fronti (Serie A, Europa League e Coppa Italia).

Intanto qualche giorno fa il presidente Lotito è stato intercettato da alcuni giornalisti all’uscita del consiglio federale della Figc. Il patron biancoceleste ha avuto modo di rispondere ad alcune domande parlando della cessione di Immobile e della trattativa con il Manchester United per Greenwood.

Lazio, Lotito su Greenwood: “I tifosi mettano i soldi”

Claudio Lotito ha sottolineato come il calcio sia cambiato e che i calciatori a disposizione di un allenatore devono essere dotati di corsa e determinazione: “La filosofia del calcio è diversa oggi: servono capacità di corsa, determinazione. È sbagliato parlare dei singoli”.

Poi in merito a Greenwood si è espresso in questo modo: “Se i tifosi lo vogliono mettano i soldi. Le bandiere si sono ammainate, oggi si deve puntare sui giovani e la vittoria della Spagna indica che siamo sulla strada giusta perché noi questo abbiamo fatto”.

Calciomercato Lazio, Lotito: “Abbiamo speso più della Juventus”

Il presidente della Lazio, prima di lasciare i giornalisti presenti, ha rimarcato l’ottimo lavoro in entrata che sta caratterizzando il club. Non è mancata neppure una frecciatina alle altre squadre, nel dettaglio Lotito ha sottolineato come la Lazio abbia speso più della Juventus fin qui.

“La Lazio ha preso sei giocatori, le altre che hanno fatto fino a questo momento? Abbiamo speso più della Juventus”, ha concluso Lotito.