50 milioni solo per te: Ibra convince più del cash, il Campione d’Europa gli obbedisce | Appuntamento al Berlusconi

Calciomercato Milan, le ultimissime sulle mosse in entrata del club rossonero: colpaccio messo a segno da Ibra

Il Milan per la prossima stagione ha scelto di ripartire da Paulo Fonseca come allenatore. Il tecnico portoghese prende il posto di Stefano Pioli e avrà l’obiettivo di per mettere i rossoneri di contendersi fino alla fine lo Scudetto in primis con Inter e Juventus.

Proprio Fonseca, della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, ha posto l’accento sull’importanza di Zlatan Ibrahimovic nella trattativa che lo ha portato a sedersi proprio sulla panchina rossonera. In merito Fonseca ha sottolineato: “Zlatan un punto di riferimento per tutti noi. Non è importante quando abbiamo iniziato a parlare, ma la comunione di idee e quello che vogliamo apportare alla squadra. Siamo tutti fiduciosi per il futuro e il presente del Milan”.

Nel frattempo il club rossonero sta cercando di accontentare Fonseca per quanto concerne le mosse di mercato. Sfumato l’obiettivo Zirkzee, il Milan ha scelto di puntare fortissimo su un attaccante che in passato ha già militato in Serie A.

Calciomercato Milan, ecco il nuovo bomber: di chi si tratta

Il Milan ha aspettato la fine dell’Europeo per raggiungere un’intesa di massima con un attaccante che in passato ha vestito la maglia della Juventus. Ci stiamo riferendo ad Alvaro Morata che, dopo le vacanze post EURO 2024, si unirà al gruppo di Fonseca.

Il Milan per accaparrarsi l’attaccante spagnolo verserà nelle casse dell’Atletico Madrid 13 milioni di euro, ossia il valore della clausola rescissoria presente nel contratto di Morata. Inoltre l’attaccante classe 1992 percepirà per quattro anni un ingaggio da 4,5-5 milioni. Ciò significa che il Milan per portare Morata in rossonero ha previsto un’operazione complessiva da 50 milioni euro lordi.

Milan, Morata carico per la sua nuova avventura: “Sono stato convinto dalle parole di Ibra”

Nelle scorse ore l’attaccante spagnolo è stato intercettato ai microfoni di Sky Sport in cui ha confermato il ruolo cruciale di Zlatan Ibrahimovic nella trattativa che lo ha portato il rossonero.

Le sue parole: “Mi hanno convinto la fiducia di Zlatan, squadra, allenatore. Non vedo l’ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani. Ibrahimovic mi ha trasmesso cose positive”. I tifosi a questo punto non aspettano altro che vederlo all’opera e il 13 agosto, in occasione del Trofeo Berlusconi, potrebbe essere la data giusta.