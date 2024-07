Milan, il vero frontman è sempre e solo lui: nonostante l’età è il vero bomber da cui dipende tutto I Lo ascoltano tutti, a partire da Fonseca

L’estate rossonera è finalmente pronta per il decollo: colpi a raffica in arrivo, ecco chi è il protagonista di tutte le trattative.

Lui è quello che fa girare una squadra, non solo grazie ai numeri che garantisce. Lui è quello che può far impennare i numeri degli abbonamenti, ma anche l’applausometro di uno stadio, se le cose iniziano ad andare per il verso giusto.

Lui è quello in grado di caricarsi la squadra sulle spalle, in senso stretto se ha determinate caratteristiche tecniche e fisiche, e in senso figurato, risultando decisivo grazie ad un guizzo se una partita è tatticamente bloccata o se la squadra non riesce a esprimersi al meglio.

Già, ma chi è “lui”? Si tratta di un giocatore che non ha colori né bandiere, perché se inizia ad ingranare garantisce l’unica cosa, il gol, che può far perdere la testa ad un tifoso, facendo dimenticare screzi del passato o eventuali trascorsi in squadre rivali. Sì, lui è proprio il centravanti, l’idolo per definizione di un appassionato di calcio.

In casa Milan hanno scelto questo ruolo chiave per sbloccare il mercato estivo 2024. Dopo diverse settimane di riflessione, ma anche di trattative più o meno abbozzate, e tutte sfumate o interrotte anzitempo, in Via Rossi hanno rotto gli indugi e sono pronti a puntare non su un numero 9, ma addirittura su due.

Milan, Morata non basta: in arrivo un altro numero 9

Alvaro Morata è la prima scelta e sarà il primo acquisto. Tutto fatto con l’Atletico Madrid, che riceverà i 13 milioni della clausola rescissoria, e con il giocatore. La maglia numero 9 di Giroud sarà dell’ex juventino, carico a mille dopo aver alzato da capitano della Spagna la coppa di Euro 2024.

I tifosi rossoneri hanno subito dimenticato il suo passato felice a Torino, ma la curiosità è già per sapere chi sarà il prossimo attaccante. La società vuole infatti assicurarsi un’altra prima punta, con Niclas Füllkrug e Tammy Abraham pronti per un appassionante testa a testa. Chi deciderà? Mister Fonseca darà ovviamente un’indicazione, ma alla fine l’ultima parola potrebbe essere di un altro lui, del vero protagonista dell’estate milanista.

Mercato Milan, il frontman si chiama Zlatan: Ibrahimovic tuttofare nell’estate rossonera

Zlatan Ibrahimovic sta zittendo con i fatti le perplessità di coloro, tifosi rossoneri e non solo, che non avevano chiaro il suo ruolo all’interno della società dopo il suo ritorno nel club come dirigente. Dopo qualche mese di apprendistato, lo svedese si sta affermando come qualcosa in più di un uomo immagine, scelto dalla società come garante delle scelte di mercato e non solo agli occhi dei tifosi.

Ibra ha parlato con la personalità che gli è riconosciuta durante la presentazione di Fonseca, bacchettando anche simpaticamente lo stesso tecnico sulla necessità di vincere “trofei” al plurale, ha illustrato il progetto Milan Futuro al fianco dell’amico Daniele Bonera ed ha seguito in prima persona la trattativa per Morata.

Oggi Zlatan è il vero frontman del club e l’affare Morata ne è la conferma. Ibrahimovic si è occupato in prima persona dei contatti con il giocatore, proseguiti anche la notte di Berlino, con Zlatan sorridente in tribuna ad assistere alla finale di Euro 2024. Così sarà anche per la trattativa per il prossimo attaccante e per quelle per i rinnovi di Maignan e Theo Hernandez. Molto più di un consulente, ma non chiamatelo (ancora) ds. Ibrahimovic sta studiando per diventare un dirigente a tutto tondo. Con l’impressione di voler bruciare le tappe.