Roma, dietrofront mercato: ha rifiutato l’offerta I Tutti spiazzati, ora bisogna correre per non sbagliare dopo questo due di picche pesantissimo

Ore decisive per l’arrivo del nuovo centravanti a Trigoria: un no imprevisto cambia le strategie del club giallorosso, De Rossi resta in attesa.

Il portiere c’è, anzi ce ne sono pure due, con un secondo di comprovata esperienza internazionale. Il regista pure, dal momento che Enzo Le Fée si è aggiunto a Leandro Paredes. Quanto ai difensori, la permanenza di Chris Smalling era già sicura da diverse settimane.

La spina dorsale della nuova Roma, la prima targata Daniele De Rossi da inizio stagione, è già pronta per tre quarti. Mile Svilar e Mathew Ryan danno infatti ampie garanzie tra i pali, così come il francese in mezzo al campo insieme all’argentino, senza dimenticare la duttilità di Bryan Cristante. Dietro si ripartirà invece dalle certezze dell’ultima stagione. Il rebus riguarda però l’attacco.

Proprio là davanti a Trigoria si è infatti registrata in poche settimane una pioggia di addii che ha sì fatto bene al monte ingaggi, alleggerendolo in maniera sostanziale, ma che hanno depauperato il reparto. Senza più Azmoun, Belotti e Lukaku in prima linea alla voce centravanti è rimasto il solo Tammy Abraham, peraltro destinato alla cessione.

Urge insomma attivarsi per inserire in rosa almeno un numero 9, prima di pensare alla sua riserva. Il ds Ghisolfi ha individuato il profilo su cui puntare, ricevendo l’approvazione di De Rossi, ma l’elemento in questione ha gelato la dirigenza che lo aveva sondato assestando un no inatteso, che ha indispettito non poco anche lo stesso allenatore.

Roma, tutto su En-Nesyri: la scelta del centravanti marocchino

Youssef En-Nesyri è il prescelto per raccogliere l’eredità di Lukaku. Il marocchino in forza al Siviglia, classe ’97, ha ricevuto tante proposte per cambiare maglia e chiudere il ciclo con gli andalusi, iniziato nel 2020. Prima di prendere la decisione definitiva, tuttavia, ha già deciso dove non andare. Il no, infatti, non è stato dato alla Roma, bensì a un fresco ex giallorosso.

Come riportato dal giornalista Maximo de La Cruz Ramirez della testata ‘El Sevillista’, En-Nesyri ha cortesemente rifiutato le proposte arrivategli dal club saudita dell’Al Qadsiah e dal Fenerbahçe allenato da José Mourinho. Nella testa del marocchino, tra gli eroi della cavalcata dei Leoni dell’Atlante fino alle semifinali di Qatar 2022, c’è infatti solo la Roma.

Mourinho gelato, De Rossi esulta: Roma alla stretta finale per il nuovo centravanti

Una cocente delusione per lo Special One, che durante la presentazione a Istanbul aveva anticipato di non essere intenzionato a chiedere giocatori già allenati a Roma, ma che aveva sfidato i giallorossi nella caccia al nuovo centravanti. Chissà su chi punterà il portoghese. La certezza è che l’Al Qadsiah ha virato su Pierre-Emerick Aubameyang e che En-Nesyri ha fatto sapere al Siviglia di voler vivere una nuova esperienza in Serie A nella Capitale.

De Rossi si frega le mani e i tifosi sognano, aspettando un giocatore completo, forte tecnicamente, dotato sul piano fisico, veloce e in possesso di senso del gol. Insomma, un elemento che può far fare il salto di qualità, ma ora manca lo sforzo finale. Il prossimo contatto tra i giallorossi e il Siviglia potrebbe già essere quello decisivo.