Il Soulé di Roma splende: la forbice è sottilissima, ecco quando potrebbe sbarcare alla corte di Trigoria

Calciomercato Roma, Matias Soulé sbarca finalmente a Trigoria? Le ultime sul futuro dell’attaccante argentino

La Roma di Daniele De Rossi nella prossima stagione proverà in tutti i modi a centrare la qualificazione alla Champions League che ormai manca da tantissimi anni. I giallorossi per poter tornare nella competizione europea più importante per club, però, dovranno operare in maniera oculata sul mercato.

De Rossi chiede rinforzi, soprattutto perché l’addio di Lukaku ha per forza di cose lasciato un buco da colmare in attacco. Non è un mistero che la Roma stia lavorando per portare nella Capitale Federico Chiesa. L’ex attaccante della Fiorentina è legato contrattualmente alla Juve fino al 30 giugno 2025, per questo motivo nelle prossime settimane il club bianconero dovrà prendere una decisione.

O Chiesa rinnova il suo contratto con la Vecchia Signora oppure la cessione diventerà inevitabile, visto che la Juventus non ha nessuna intenzione di perdere il calciatore a zero fa un anno. La Roma, però, oltre a Chiesa avrebbe messo nel mirino un altro calciatore della Juve: Matias Soulé.

Roma, Soulé nel mirino di Ghisolfi: i dettagli

Matias Soulé, nell’ultima stagione passata in prestito al Frosinone, ha incantato tutti con gol e assist. L’attaccante argentino ha realizzato ben 11 reti e confezionato 3 assist in 39 presenze tra Serie A Coppa Italia. Tutto questo alla sua prima vera stagione da titolare in Serie A.

Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse i diversi club tra cui proprio la Roma di De Rossi. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la Juventus per la cessione del proprio gioiellino vorrebbe incassare una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

La mossa della Roma

Il direttore sportivo dei giallorossi, Ghisolfi, valutando l’ipotesi di far recapitare alla Juventus una proposta di 30 milioni per accaparrarsi le prestazioni dell’argentino. Fino a questo momento il club che più si è avvicinato alla richiesta della Juventus è stato il Leicester che avrebbe offerto 25 milioni.

Soulé, ovviamente, sarebbe ben felice di restare in Serie A e magari di approdare ad un club importante come la Roma che nella prossima stagione, come detto in apertura, lotterà fino alla fine per tornare in Champions League. Vedremo come si evolverà la situazione, la cosa certa è che i giallorossi tra Chiesa e Soulé hanno i fari puntati su Torino.