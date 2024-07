Ho una sola parola e la manterrò: pronto a tutto per la Juve, ma può saltare la trattativa: ballano 15 milioni pesantissimi

Calciomercato Juventus, l’obiettivo numero uno del club bianconero potrebbe non arrivare a Torino: ecco tutte le ultimissime in merito

La Juventus ha scelto di ripartire da Thiago Motta come allenatore che prende il posto di Massimiliano Allegri dopo un’ultima stagione in cui i bianconeri sono riusciti a tornare in Champions League nonché a conquistare la Coppa Italia. L’ottimo lavoro svolto alla guida del Bologna, però, ha indotto i dirigenti della Vecchia Signora a scegliere l’ex calciatore, tra le altre, di PSG, Genoa e Inter.

C’è grande curiosità in merito al lavoro di Thiago Motta alla Juventus. L’allenatore italo-brasiliano ha l’obiettivo di far tornare competitiva la Juventus in primis in Italia, senza dimenticare la Champions League e nella prossima estate anche il nuovo Mondiale per Club.

Nel frattempo i bianconeri, grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli, hanno ha avuto modo di abbracciare i primi colpi di mercato di questa sessione. Ci stiamo riferendo ai centrocampisti Thuram e Douglas Luiz, oltre al portiere Michele Di Gregorio.

Calciomercato Juve, si complica un obiettivo di mercato? Le ultime

Non è un mistero che la Juventus sia interessata al centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. L’olandese potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta per quanto concerne il programma di rafforzamento del centrocampo bianconero. L’addio a parametro zero di Rabiot deve essere dimenticato e i tifosi sperano di abbracciare al più presto il centrocampista classe 1998.

Sull’olandese è sempre vivo l’interesse del Liverpool, ma la Juventus oltre alla concorrenza dei Reds deve fare i conti anche con la valutazione che ne fa l’Atalanta del cartellino.

Juventus-Koopmeiners: la situazione ad un mese dall’inizio del campionato

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova Serie A, con la Juventus che debutterà il 19 agosto allo Stadium contro il Como di Fabregas. Per questa data Thiago Motta potrà contare su Koopmeiners? Difficile rispondere a questa domanda, anche perché l’Atalanta sarebbe anche disposta a cedere l’olandese ma solamente per una cifra vicina a 60 milioni di euro.

La Juve, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non vorrebbe andare oltre un investimento di 40 milioni. La Dea potrebbe anche accontentarsi di 55, magari con l’aggiunta di bonus, ma la distanza al momento è abbastanza ampia.