Cessione Immobile, parla il padre: “Il Besiktas lo ha fatto sentire importante”

In esclusiva ai nostri microfoni Antonio Immobile, padre dell’attaccante ex Lazio Ciro Immobile, ha voluto fare chiarezza circa il passaggio dell’ormai ex Capitano biancoceleste al Besiktas.

Un addio storico. La cessione di Ciro Immobile dalla Lazio al Besiktas ha spiazzato e sconvolto migliaia di tifosi biancocelesti. La trattativa è sembrata rapida, come se il capitano laziale avesse in realtà deciso da tempo di andarsene.

A provare a fare chiarezza, parlando in esclusiva ai nostri microfoni, è però suo padre, Antonio Immobile: che ha voluto chiarire con fermezza alcuni passaggi cruciali relativi all’intera operazione.

Il passaggio si sarà chiuso anche in tempi rapidi: ma per delle ragioni chiare. Quali?

“Evidentemente il Besiktas lo ha fatto sentire importante, lì lo hanno cercato, lo hanno voluto – ci ha detto in esclusiva suo padre Antonio –. Quindi non sono affatto sorpreso della sua decisione di trasferirsi a Istanbul”.

La famiglia, apparsa sempre molto unita, quindi, per qualche anno sarà divisa da migliaia di chilometri. Ma nemmeno questo è un pensiero per Antonio Immobile: “Non sono preoccupato dalla distanza fra me e i miei nipotini perché comunque per ora Ciro sta a Istanbul, ma i bambini per ora sono a Roma e me li sto godendo e spupazzando. Avremo modo di vederci spesso”.