Zaccagni shock, è terribile I Gli è capitato per la seconda volta I La moglie, furibonda, mostra tutto sui social

Bruttissima disavventura per Mattia Zaccagni e sua moglie Chiara Nasti: ecco cos’è successo così all’improvviso

Mattia Zaccagni è stato sicuramente tra i più positivi della nostra Nazionale ad Euro 2024. Gli uomini di Luciano Spalletti non sono andati oltre gli ottavi di finale venendo di fatto sconfitti dalla Svizzera nel primo match della fase ad eliminazione diretta.

A permettere all’Italia di qualificarsi quantomeno per gli ottavi di finale è stato proprio Mattia Zaccagni che con il gol allo scadere contro la Croazia ha fatto saltare di gioia una nazione intera. Una rete bellissima, quella messa a segno dall’attaccante della Lazio che difficilmente dimenticherà visto che è stata anche la prima con la maglia azzurra.

Al momento Zaccagni si sta godendo i suoi meritati giorni di riposo, tra qualche settimana tornerà al lavoro con la rosa biancoceleste e avrà modo anche di incontrare il nuovo tecnico Baroni. L’ex attaccante del Verona sarà a tutti gli effetti uno dei leader tecnici della nuova Lazio, considerato che i capitolini in questa sessione di calciomercato hanno perso Luis Alberto, Felipe Anderson e Ciro Immobile.

Brutta disavventura per Zaccagni: cos’è successo

Nelle ultime ore, però, Zaccagni ha vissuto alcuni momenti tutt’altro che felici. Dei ladri infatti hanno fatto irruzione nell’ abitazione romana della coppia. È stata la stessa moglie dell’attaccante della Lazio, Chiara Nasti, a pubblicare su Instagram una storia in cui si nota il disordine provocato dai malviventi nella loro casa in zona Ponte Milvio a Roma.

Dalla foto si comprende chiaramente che i ladri hanno avuto modo di rubare diversi orologi di lusso, ma anche gioielli di vario tipo. A corredo della foto la Nasti ha scritto: “Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia. Pezzi di me*da”.

Zaccagni e Chiara Nasti derubati per la seconda volta

Non è la prima volta che l’abitazione di Zaccagni e Chiara Nasti è stata messa a soqquadro dai ladri. A novembre 2023 la coppia fu vittima di una situazione analoga e anche in quel caso i ladri riuscirono a portar via diversi oggetti di valore.

I furti, specialmente a calciatori o personaggi noti nel mondo dello spettacolo, sono sempre più frequenti. Motivo per cui la Nasti si è sfogata senza mezze misure tramite il suo account Instagram.