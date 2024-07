Inter, ha firmato, è tutto ufficiale I “Ma non possiamo fermarci”: Marotta, sta preparando la ciliegina

Calciomercato Inter, le ultime news in casa nerazzurra con Beppe Marotta pronto a far gioire i tifosi con un altro colpo

L’Inter è sicuramente tra le squadre più attive in questa fase di calciomercato. I nerazzurri, che già da gennaio avevano bloccato gli arrivi a parametro zero di Zielinski e Taremi, qualche giorno fa hanno ufficializzato l’arrivo del portiere Martinez dal Genoa.

L’estremo difensore spagnolo, almeno inizialmente, ricoprirà il ruolo di secondo portiere alle spalle dello svizzero Sommer. Inzaghi, nel frattempo, pera che Beppe Marotta possa portare in nerazzurro anche un difensore in grado di agire come braccetto di sinistra.

L’Inter proverà in tutti i modi a riconfermarsi in campionato dopo la conquista della seconda stella, ma i tifosi sperano in un cammino positivo anche in Champions League e nel nuovo Mondiale per Club che si disputerà a giugno 2025 negli Stati Uniti.

Inter, il rinnovo è ufficiale: i dettagli

Qualche giorno fa la società ha ufficializzato il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2026, un attestato di stima non indifferente per il tecnico piacentino che grazie al nuovo accordo è diventato allenatore più pagato della Serie A.

Proprio Inzaghi, nella conferenza stampa organizzata per annunciare il rinnovo, ha avuto modo di parlare dei nuovi obiettivi del club nerazzurro: “Il rinnovo? Sono felicissimo. Ringrazio la società, il presidente, i dirigenti. Mi sento a casa e apprezzato, questa è la cosa che conta più di tutte. Non siamo mai stati lontani. Ringrazio la nuova proprietà e tutti i dirigenti. Obiettivo per la stagione? Fare felici i tifosi. Felici loro, siamo felici anche noi”.

Simone Inzaghi sul mercato: “La società si è mossa con anticipo”

Il tecnico dell’Inter, sempre in conferenza stampa, ha poi aggiunto: “La società si è mossa con largo anticipo molto bene. Abbiamo preso 3 giocatori che erano voluti fortemente da tutti noi. Tre giocatori ottimi che conosciamo”.

Vedremo se Beppe Marotta riuscirà nel corso delle prossime settimane a regalare ad Inzaghi un altro innesto. Secondo gli ultimi rumors i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Cabal del Verona, difensore colombiano che si è ben distinto nell’ultima annata con la maglia gialloblù.