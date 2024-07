Il treno Roma-Milano con doppio passeggero: tornelli girevoli, ma chi ci guadagna? Fonseca chiede aiuto al suo ex pupillo

Si profila un luglio pieno di stravolgimenti negli attacchi delle grandi della Serie A: dirigenze al lavoro per uno scambio inaspettato.

Euro 2024 ha segnato la fine dell’avventura di Olivier Giroud con la nazionale francese. L’ormai ex attaccante del Milan ha trovato pochissimo spazio in Germania e dopo le vacanze inizierà a pensare all’avventura finale della propria carriera, quella con i Los Angeles FC dove ritroverà l’amico Hugo Lloris.

La sua eredità al centro dell’attacco della Francia sarà un affare tra Kolo Mouani e Marcus Thuram, a meno che Kylian Mbappé non si “converta” a punta centrale. Molto meno facile è capire invece chi prenderà il posto di Giroud nel cuore della prima linea del nuovo Milan che sta lentamente prendendo forma.

Durante la presentazione di Paulo Fonseca Zlatan Ibrahimovic è uscito allo scoperto circa le riflessioni in atto in casa rossonera nella caccia al nuovo numero 9. Il prescelto, ormai è chiaro, è Alvaro Morata, ma il fresco campione d’Europa con la Spagna da capitano potrebbe non essere l’unico attaccante in arrivo a Milanello.

Il tempo delle consultazioni è infatti finito e a un mese dall’inizio del campionato in Via Rossi sono pronti a far partire un mercato che regalerà a Fonseca almeno due titolari nuovi di zecca tra centrocampo e attacco, più una serie di possibili colpi a sorpresa per la difesa e ancora per la prima linea.

Mercato Milan, Fonseca punta un pupillo come vice Morata: la situazione

Se infatti Morata sarà la punta titolare deputata con i propri movimenti ad aprire spazi per le frecce Leao e Pulisic, l’obiettivo di Fonseca in vista di una stagione lunga e ambiziosa sarà avere almeno altre due punte centrali. Una sarà il confermato Luka Jovic, l’altro può essere un giocatore che l’ex tecnico della Roma stima da tempo.

Il Milan e il club giallorosso hanno infatti avviato i contatti per il trasferimento di Tammy Abraham in rossonero. L’inglese ha concluso il proprio ciclo alla Roma, che punta a venderlo bene per finanziare la costruzione del proprio nuovo attacco. Fonseca è un vecchio estimatore di Abraham, che è tuttavia sbarcato a Roma solo pochi mesi dopo l’addio del tecnico portoghese, sostituito da José Mourinho.

Roma-Milan, prove di scambio: Abraham verso il rossonero, dubbi sulla contropartita

Tammy, evidentemente non preoccupato dell’idea di partire come rincalzo, ha già dato il proprio consenso al trasferimento a Milano, dove ritroverebbe alcuni ex compagni al Chelsea, tra i quali l’amico Fikayo Tomori. L’affare, tuttavia, si annuncia in salita, perché il Milan non ha intenzione di spendere i 30 milioni chiesti dalla Roma per un’ipotetica riserva.

Ecco allora spuntare l’ipotesi di uno scambio. Nella Capitale, come riportato da Romanews.eu, gradirebbero Noah Okafor, giocatore però gradito allo stesso Fonseca. Tre centravanti potrebbero essere troppi, fatto sta che a Milano preferirebbero inserire nell’affare uno tra Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini, esterni rientrati alla base rispettivamente da Bologna e Monza e che potrebbero fare comodo a De Rossi.