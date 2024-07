Marotta dice no? E allora ti riprendo io I Vicinissimo il grande ritorno: Giuntoli lima i dettagli per dimostrarsi il migliore

L’eterno duello di mercato tra Inter e Juventus sta per arricchirsi di un capitolo: colpo a sorpresa dei bianconeri per la gioia di Motta.

Il mercato, si sa, vive anche di occasioni. Di trattative che possono nascere all’improvviso, svilupparsi magari sotto traccia e diventare di dominio pubbliche quando le firme sono a un passo. Merito dei dirigenti, bravi a lavorare nell’ombra, ma ancora prima degli allenatori che hanno dato la “dritta”.

O ancora nel mercato ci sono affari che prendono forma quasi per caso, con un giocatore che da comprimario diventa all’improvviso l’attore principale di una negoziazione. Sliding doors calcistiche in grado potenzialmente di fare le fortune di un tecnico e di una stagione, quando non la storia di una squadra.

Per fare un esempio, cosa sarebbe successo all’Inter se nel 1996 insieme al flop Rambert dall’Argentina non fosse arrivato anche Javier Zanetti, all’epoca giocatore di contorno? Proprio un’”occasione” potrebbe permettere alla Juventus di realizzare la quarta operazione della propria estate, di sicuro la più inattesa.

Gli ingredienti sono diversi. I buoni rapporti che Cristiano Giuntoli ha con l’agente del giocatore in questione, le caratteristiche del soggetto, perfette per il calcio di Thiago Motta, le condizioni economiche dell’affare, più che favorevoli, ma anche il ritiro di una potenziale concorrente illustre.

Mercato Juventus, arriva l’assist… dell’Inter: un ritorno prende forma

Si tratta proprio dell’Inter, il cui calciomercato è per il momento bloccato. Se infatti Oaktree ha chiesto ai dirigenti nerazzurri “solo” di chiudere la sessione in attivo o a saldo zero, rinforzare una rosa che ha dominato l’ultimo campionato e già potenziata da due parametri zero deluxe come Zielinski e Taremi è infatti tutt’altro che facile.

Soprattutto se il diktat proveniente dagli Usa è quello di non investire su over 30. Inzaghi potrebbe così veder sfumare il possibile arrivo a zero di Ricardo Rodriguez, così come un ritorno che avrebbe aggiunto qualità ed esperienza alla rosa: quello di Joao Cancelo. L’esterno portoghese è un esubero al Manchester City e sarebbe ben felice di tornare a giocare in Italia.

Juve-Cancelo atto II: contatti avviati, Thiago Motta esulta

Nel 3-5-2 offensivo di Inzaghi l’esterno della nazionale lusitana sarebbe un plus, ma non se ne farà nulla. Ecco allora che la Juventus, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, può trovare campo libero anche grazie alla disponibilità del giocatore di tornare a indossare la maglia bianconera dopo l’esperienza della stagione 2018-’19, iniziata pochi mesi dopo proprio l’annata giocata all’Inter, coronata dalla conquista dello scudetto e poi troncata dai dubbi del nuovo allenatore bianconero Maurizio Sarri sulla tenuta difensiva di Cancelo.

Dopo il rientro del giocatore dal proficuo prestito al Barcellona il City punta a fare cassa attraverso una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La Juve è pronta a soddisfare questa richiesta e Giuntoli e Jorge Mendes, agente di Cancelo, hanno già iniziato a chiacchierare. L’affare si può chiudere per circa 20 milioni, con ingaggio al giocatore attorno ai 5 netti. Motta farebbe salti di gioia, potendo contare su un jolly di qualità ed esperienza in grado nel 4-2-3-1 di agire in difesa come da esterno alto. All’Inter e a Inzaghi non resterebbe che un potenziale doppio rimpianto…