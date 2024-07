Inter, il ‘braccetto’ a sinistra e quello (troppo corto) di Oaktree: gliene hanno già bocciati 4 e ora Marotta sbotta davvero

Inter, le ultime in merito al mercato in entrata del club nerazzurro: alcune proposte di Marotta sono state “bocciate”

L’Inter continua nel suo programma di rafforzamento in questa sessione di calciomercato. Dopo gli arrivi a costo zero di Zielinski e Taremi, il club nerazzurro ha scelto di puntellare la porta acquistando Martinez dal Genoa.

Il portiere spagnolo, almeno di inizialmente, ricoprirà il ruolo di “dodicesimo” alle spalle dello svizzero Sommer ma non è detto che la gerarchia nel corso del campionato possa rimanere tale. Ora, però, la società è al lavoro per rimpinguare il pacchetto difensivo a disposizione di Inzaghi e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare un nuovo difensore in grado di agire come braccetto di sinistra

Nel frattempo il tecnico piacentino ha rinnovato fino al 30 giugno 2026 ed è diventato a tutti gli effetti il tecnico più pagato della Serie A. Subito dopo l’annuncio del prolungamento, Inzaghi ha così parlato in conferenza stampa: “Qui mi sento a casa, l’obiettivo è migliorare ancora e la sfida sarà ripetersi. Ho avuto dei corteggiatori in questi mesi ma non li ho mai presi in considerazione”.

Calciomercato Inter, Oaktree dice no a 4 difensori

Secondo quanto riportato da calciomercato.com Oaktree avrebbe bocciato quattro calciatori proposti da Beppe Marotta per rinforzare la difesa. Due di questi sono attualmente svincolati e nel dettaglio ci stiamo riferendo a Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, entrambi senza squadra dopo la fine del contratto rispettivamente con il Torino e l’Atletico Madrid.

Gli altri due calciatori, che il fondo statunitense non reputa in linea con gli obiettivi dell’Inter, sono Vasquez del Genoa e Kiwior dell’Arsenal. La proprietà vorrebbe rimpinguare la difesa con un colpo “alla Bisseck”, ossia un calciatore giovane da pagare il giusto e da lasciare lavorare con tranquillità agli ordini di Inzaghi nel corso della stagione.

Inter, spunta Cabal del Verona: i dettagli

I nerazzurri, proprio seguendo le direttive imposte dal fondo Oaktree, avrebbero messo nel mirino il colombiano Cabal del Verona. Gli scaligeri valutano il difensore tra gli 8 e 10 milioni di euro, una cifra contenuta che potrebbe spingere i nerazzurri ad affondare il colpo.

Nei prossimi giorni i nerazzurri dovrebbero far recapitare a Verona un’offerta ufficiale per accaparrarsi il difensore classe 2001 che aveva attirato anche le attenzioni della Lazio. Il club biancoceleste però scelto di puntare forte su Nuno Tavares dell’Arsenal.