100 milioni a testa: l Clamoroso, il Napoli fa retromarcia, su Osimhen-Kvara c’è l’all-in del PSG I Tifosi pietrificati

Calciomercato Napoli, destino segnato per Osimhen e Kvaratskelia: ecco le ultime sul mercato in uscita dei partenopei



Il nuovo Napoli di Antonio Conte si candida ad essere una delle protagoniste della prossima stagione di Serie A. Sicuramente il fatto di non disputare nessuna Coppa Europea permetterà ai partenopei di concentrarsi esclusivamente sul campionato, oltre che a dare la giusta importanza alla Coppa Italia.

Sul fronte mercato, il dietrofront di Di Lorenzo ha quantomeno fatto rientrare l’allarme sulla corsia di destra con il capitano che sarà anche per Conte uno dei punti fermi. L’arrivo, inoltre, di Alessandro Buongiorno permetterà al tecnico salentino di puntare forte sin da subito col suo consueto 3-5-2.

Ma i fari sono tutti puntati su due calciatori della rosa del Napoli. Ci stiamo riferendo al nigeriano Victor Osimhen e al georgiano Kvaratskhelia. Quale futuro attende i due calciatori?

Calciomercato Napoli, il PSG punta Kvara e Osimhen: i dettagli

Il Paris Saint Germain, chi deve ancora rimpiazzare Mbappè, avrebbe individuato sia in Osimhen che in Khvicha Kvaratskhelia i rinforzi ideali per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i parigini avrebbero in mente di far recapitare un’offerta da 200 milioni di euro a De Laurentiis. Il patron del Napoli, però, non avrebbe nessuna intenzione di accettarla visto che il nigeriano ha una clausola rescissoria da 130 milioni.

Una cifra mastodontica per portare all’ombra della Tour Eiffel i due gioielli del Napoli. Conte però non vorrebbe che il georgiano lasciasse il Napoli, lo ritiene un elemento indispensabile per la sua squadra e vuole puntare forte su di lui nella prossima stagione.

Napoli, Victor Osimhen al PSG? I dettagli

Se il Napoli crede fortemente di poter trattenere Kvara quantomeno per un’altra stagione in azzurro, non si può dire la stessa cosa per quanto concerne il nigeriano. L’ex attaccante del Lille potrebbe seriamente tornare in Ligue 1 e sposare la causa parigina.

Si attendono ulteriori sviluppi in merito al futuro di Osimhen nel corso delle prossime settimane, anche se dovranno essere monitorate con grande attenzione le possibili mosse dal mercato arabo che aprirà i battenti prossimo 17 luglio.