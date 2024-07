Roma, l’offerta c’è sul serio: 15 milioni sul piatto e lui ha detto sì I Ora per DDR sono guai: dovrà reinventare completamente il reparto

L’arrivo di Le Fée è la prima operazione compiuta dai giallorossi a centrocampo, dove si prospetta una rivoluzione: prima cessione in vista.

“Datemi un regista e vi farò girare tutta la squadra”. Il vecchio aforisma circa l’importanza di un play di ruolo nell’economia del gioco di una squadra è stato parzialmente offuscato dalle evoluzioni del calcio moderno.

Il centrocampo, in altre parole, forse non è più il reparto attorno al quale girano le fortune di una formazione. Perché oggi più che mai il calcio è uno sport collettivo nel quale le individualità, con poche eccezioni, devono mettersi a disposizione del gruppo e della tattica di gioco scelta dall’allenatore.

Gli attaccanti non possono limitarsi a cercare il gol e i difensori non devono solo marcare nella propria zona, ma anche saper impostare e all’occorrenza “rompere la linea”. La conseguenza è che i prezzi dei top players o presunti tali vanno alle stelle, costringendo i direttori sportivi delle (tante) società che non hanno disponibilità infinite a compiere complesse acrobazie.

Certo, le eccezioni non mancano e la Roma sembra essere una di queste. Per la prima avventura da inizio stagione della propria carriera di allenatore, infatti, Daniele De Rossi ha avanzato richieste piuttosto “basiche” al neo ds Florent Ghisolfi: un centravanti in grado di garantire un buon numero di reti e un centrocampista complementare a quelli già in rosa.

Mercato Roma, grandi manovre a centrocampo: nessuno è incedibile

Quest’ultima voce è stata soddisfatta dall’ingaggio di Enzo Le Fée, arrivato dal Rennes per 23 milioni di euro. Un esborso notevole per un giocatore che nella sua prima stagione lontano dalla natia Lorient non è riuscito a mantenere le aspettative sul proprio conto. Si tratta tuttavia di un centrocampista moderno e dinamico, ideale per una linea a tre.

Quanto all’attaccante le riflessioni sono in corso. De Rossi si sarebbe tenuto volentieri Lukaku ed è consapevole che il futuro di Tammy Abraham pare segnato. Proprio la cessione dell’inglese dovrebbe finanziare l’acquisto del futuro numero 9 titolare. A meno che alla voce partenze non spuntino nomi di insospettabili in altri reparti.

Roma, Aouar a un passo dall’addio: c’è l’offerta milionaria

L’Al-Ittihad ha infatti avanzato una proposta da 15 milioni più bonus per Houssem Aouar. L’ex Lione è vicino a lasciare la Roma dopo una sola, non esaltante stagione. Arrivato in Italia a parametro zero, il giocatore ha già dato l’assenso al trasferimento. Il suo sacrificio può assicurare un’interessante plusvalenza per la Roma, che tuttavia per chiudere l’affare punta ad incassare qualche milione in più.

Il centrocampo giallorosso ne uscirebbe indebolito e potrebbe non essere finita. Oltre che per Stephan El Shaarawy, infatti, jolly prezioso al quale DDR non vorrebbe rinunciare, la Juventus si sarebbe infatti informata anche per Bryan Cristante, almeno secondo quanto riportato da ‘Asromalive.it’. Un vero spauracchio per De Rossi, che già potrebbe veder partire Leo Paredes, i cui compiti tattici saranno assunti da Le Fée. A meno che nei dialoghi con i bianconeri non entri il nome di Federico Chiesa, il sogno tutt’altro che segreto del tecnico giallorosso…