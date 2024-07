Non preghiamo nessuno neanche in Chiesa I Juve durissima: “Resti alle nostre condizioni, o addio subito”

Le ultimissime in casa Juventus e in merito al futuro di Federico Chiesa: ecco tutti i dettagli

Il mercato estivo è ufficialmente aperto da pochi giorni ma la Juventus ha già messo a segno alcuni colpi decisamente interessanti. Oltre a Michele Di Gregorio arrivato dal Monza, la Vecchia Signora ha rimpolpato il centrocampo con gli arrivi di Douglas Luiz e Keprhen Thuram.

Tre acquisti, soprattutto per quanto riguarda i due centrocampisti, voluti fortemente da Thiago Motta e su cui Giuntoli è riuscito a “mettere le mani” già negli ultimi giorni di giugno. Ma in casa Juventus dovrà essere presa una decisione in merito al futuro di Federico Chiesa.

L’ex attaccante della Fiorentina ha il contratto in scadenza giugno 2025, dunque fra un anno. Ciò obbliga la Juventus a decidere come procedere in vista della nuova stagione. Il classe ’97, complice l’impiego con l’Italia ad EURO 2024, tornerà dalle vacanze ad inizio agosto, per questo motivo ci sono diversi giorni in cui può essere delineato il suo futuro.

Juventus, le ultime sul futuro di Chiesa?

Non è un mistero che Federico Chiesa sia l’obiettivo numero uno della Roma di Daniele De Rossi. Il giallorossi stanno corteggiando da qualche giorno l’attaccante e vorrebbero metterlo al centro del nuovo progetto tecnico.

Chiesa, però, avrebbe chiesto tempo alla Roma, non è propriamente convinto della destinazione anche perché vorrebbe disputare la Champions League l’anno prossimo. Diversi rumors di mercato lo hanno accostato anche al Bayern Monaco, ma il club bavarese sicuramente non gli garantirebbe la stessa titolarità che, invece, potrebbe trovare alla Roma.

Juve, ecco l’ultimatum per Chiesa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe chiesto a Chiesa di prendere al più presto una decisione sul suo futuro. Il club bianconero sarebbe anche disposto ad offrirgli un rinnovo contrattuale a cifre più basse di quelle attualmente percepite.

Dunque: rinnovo o cessione al miglior offerente. Questa la presa di posizione della Juventus che non ha nessuna intenzione di dover fare i conti con un nuovo ‘caso Dybala’. L’argentino, ricordiamo, lasciò la Juventus a parametro zero dopo il mancato accordo per il rinnovo.