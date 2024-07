Lui da qui non si muove: basta chiacchiere, resta il nostro leader I A Napoli è servito un comunicato per tranquillizzare Conte

Calciomercato Napoli, arriva il comunicato ufficiale che spazza via ogni dubbio: il leader resta in azzurro

Il nuovo Napoli di Antonio Conte non aspetta altro che tornare protagonista in Serie A. Toccherà proprio all’allenatore salentino riportare i partenopei dove meritano dopo l’ultima stagione a dir poco travagliata.

Il Napoli, che nella prossima stagione non disputerà nessuna coppa europea, avrà quasi l’obbligo di essere protagonista in Serie A, ma Conte nella conferenza stampa di presentazione – avvenuta qualche giorno fa – ha messi tutti sull’attenti, come suo solito.

Queste le parole dell’ex tecnico tra le altre di Inter e Juve: “Questa sfida arriva nel momento giusto, sulla carta molto difficile. Credo molto nel destino, e quello che mi si prospetta mi dà entusiasmo. Mi ha acceso un fuoco dentro. Non dobbiamo fare proclami o dare illusioni, perché il dato di fatto è che nella passata stagione ci sono stati 40 punti dall’Inter”.

Napoli, il leader resta in azzurro? Le ultime

Nei prossimi giorni diversi calciatori della rosa del Napoli dovranno rispondere in merito al rispettivo futuro. Andrà capito in primis cosa succederà con Osimhen. Il nigeriano, dato sicuro partente al termine della scorsa stagione, per il momento non ha ricevuto offerte allettanti, anche se ci si aspetta una mossa dal mercato arabo che aprirà il prossimo 17 luglio.

Poi anche il futuro di Kvaratskhelia andrà chiarito. Il georgiano, che tornerà dalla vacanze ad inizio agosto per via degli impegni con la sua Nazionale ad Euro 2024, sarebbe finito nel taccuino del PSG e dinanzi ad una lauta offerta De Laurentiis potrebbe non avere la forza a sufficienza per “dire di no”. Intanto il club partenopeo si è espresso ufficialmente in merito al futuro di Di Lorenzo.

Di Lorenzo resta al Napoli? Il comunicato del club

Il Napoli, nelle scorse ore, ha diramato un comunicato ufficiale in cui sottolinea come Di Lorenzo non sia sul mercato e che il suo futuro nel club non è minimamente in discussione.

“Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il “chiarimento” tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli”, si legge nella nota.