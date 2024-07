Immobile, salta tutto: dietrofront clamoroso per una spicciolata di milioni I Tifosi senza parole in un’altalena di emozioni

La trattativa dell’estate in casa Lazio è arrivata alla svolta definitiva: deciso il futuro del bomber più prolifico della storia del club.

Ci sono trattative di mercato nelle quali i retroscena e i tira e molla che accompagnano ogni negoziazione vengono vissuti con una partecipazione particolare dai diretti interessati e dalla parte romanticamente più coinvolta: i tifosi.

Perché sarà anche vero che i calciatori vanno, e nel calcio moderno il concetto è purtroppo allargabile anche alle bandiere, e i club restano, ma quando sul piede di partenza c’è appunto un giocatore simbolo, per l’attaccamento ai colori e anche per quanto fatto sul campo, la tensione è inevitabilmente destinata a salire.

“Se ne andrà davvero?”, “È un momento che non avrei mai voluto arrivasse”. Pensieri di questo tipo popolano le menti della parte più calda del tifo. Quella composta dai tifosi che rinnovano il proprio abbonamento già il primo giorno utile, prima ancora di conoscere quale sarà il volto della rosa dopo il mercato.

O ancora composta da chi possiede a casa decine di maglie dei propri idoli. Da chi pensa “se proprio ci deve lasciare, meglio che smetta di giocare”. Chissà se Ciro Immobile ha pensato anche a questa opzione durante le lunghe settimane che hanno preceduto la decisione definitiva circa il proprio futuro.

Lazio-Immobile, c’è la svolta nella trattativa con il Besiktas

Del resto il miglior marcatore della storia della Lazio ha già compiuto 34 anni ed ha inevitabilmente il meglio della propria carriera alle spalle. L’addio alla nazionale si è consumato nella maniera più malinconica possibile, con il ct Spalletti passato dal nominarlo capitano a escluderlo dalle convocazioni.

Quanto al suo ruolo centrale nella Lazio, dopo le prime due stagioni da protagonista con Maurizio Sarri quella scorsa ha visto svilupparsi le prime crepe. Non solo nel rapporto con l’allenatore, fattosi da parte a marzo, ma anche con l’ambiente. Tutte queste considerazioni hanno spinto Ciro a pensare che fosse arrivato il momento di chiudere un lungo e glorioso capitolo, ma non la propria carriera. Che proseguirà in Turchia.

Telenovela finita: Immobile vola in Turchia

È tutto fatto tra la Lazio e il Besiktas per il passaggio di Immobile ai bianconeri di Istanbul. La ricca offerta pervenuta all’attaccante, un biennale da oltre 14 milioni netti, aveva già convinto Ciro ad accettare. Andava solo trovato un compromesso tra la richiesta del presidente Lotito di ricevere un indennizzo attorno ai 5 milioni e quella del giocatore di venire liberato a titolo gratuito.

Alla fine, come spesso accade in questi casi sul mercato, ha vinto la ragion di stato e un classico compromesso ha accontentato tutti. La Lazio si è accontentata di tre milioni, con il Besiktas ad assicurarne due e la parte mancante arrivata dal sì di Immobile a rinunciare allo stipendio di giugno. Tutto a posto e allora anche per il più sentimentale dei tifosi biancocelesti il momento è arrivato. Una storia lunga otto anni e 207 gol sta per terminare, con Ciro pronto a volare in Turchia per la firma proprio mentre i propri ex compagni si recheranno ad Auronzo di Cadore per iniziare il ritiro estivo che segnerà l’avvio ufficiale di un nuovo ciclo. Per entrambe le parti.