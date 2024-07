Un villaggio senza Chiesa al centro: “Non siamo una seconda scelta” I Da Trigoria sbottano, DDR li vuole affamati

Le ultime in casa Roma in merito al possibile arrivo di Federico Chiesa. De Rossi pretende una rosa affamata

C’è grandi curiosità in merito alla Roma per la prossima stagione e Daniele De Rossi sarà il primo ad essere attenzionato dopo il buon lavoro svolto nei mesi scorsi alla guida del club giallorosso. Arrivato per sostituire José Mourinho, l’ex capitano ha subito trasmesso identità e spirito di appartenenza alla rosa, tuttavia nonostante gli ottimi risultati non è arrivata la qualificazione alla Champions League.

E proprio da questo che ripartirà la Roma, l’obiettivo è quello di tornare nella competizione più importante per club e per farlo servirà avere continuità in campionato senza ovviamente dimenticare l’Europa League e la Coppa Italia. I tifosi vogliono vedere una Roma agguerrita, una squadra capace di dominare la maggior parte delle partite e in grado di vincere anche le gare più sporche.

Sarà importante capire che tipo di mercato porterà avanti nelle prossime settimane il club giallorosso. L’arrivo di Enzo Le Fee sicuramente non basta, nonostante il centrocampista francese con il Rennes abbia fatto intravedere ottime qualità.

Calciomercato Roma, il punto su Federico Chiesa

Non è un mistero che la Roma abbia come obiettivo primario Federico Chiesa. L’attaccante classe 1997 ha il contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2025, dunque il club bianconero sta cercando di cederlo in questa finestra di mercato per poter monetizzare il più possibile.

Il ragazzo, però, non sembra avere le idee chiare e nelle ultime ore avrebbe chiesto tempo alla Roma che invece vorrebbe chiudere la trattativa al più presto. La sensazione è che il club giallorosso non intenda stare alle condizioni di Chiesa: se l’attaccante vuole sposare il progetto giallorosso deve farlo a stretto giro di posta, altrimenti si punteranno altri obiettivi.

Roma, Chiesa prende tempo e Ghisolfi…

Su Chiesa ci sarebbe l’interesse vivo del Napoli ma anche il Bayern Monaco avrebbe sondato la pista con la Juventus per comprendere in che modo imbastire un’eventuale trattativa. Al momento, però, l’unica squadra ad essersi mossa concretamente per Chiesa è stata la Roma, ma come detto in precedenza l’attaccante non è del tutto convinto.

Per questo motivo il direttore sportivo del giallorossi, Ghisolfi, è al lavoro su altri fronti. La Roma starebbe pensando concretamente al classe 2000 Mikautadze, attaccante georgiano di proprietà del Metz. Su di lui però c’è forte l’interesse del Monaco, dunque andrebbe battuta la concorrenza del club monegasco.