Simeone a Roma, il Cholito ci sta: clamoroso sbarco nella Capitale, ma non chiamatelo tradimento

Un anno dopo lo scudetto vinto con il Napoli, l’attaccante argentino è pronto per una nuova avventura in Serie A: destinazione a sorpresa.

Vincere uno scudetto a Napoli è di per sé un’emozione indescrivibile. Quasi unica, non fosse altro perché la “fortuna” è capitata a poco più di una quarantina di giocatori, considerato che otto campioni d’Italia 1987 hanno bissato il tricolore con la maglia azzurra tre anni più tardi.

Quelli, però, erano gli anni d’oro di Diego Armando Maradona, quelli di un ciclo irripetibile che vide il Napoli sfiorare lo scudetto anche nel 1988, dopo aver fatto l’accoppiata con la Coppa Italia nel 1987 e prima del trionfo in Coppa Uefa nel 1989, unico alloro internazionale nella storia del club.

Inevitabile, quindi, che un posto ancora più comodo nella storia del Napoli ce l’abbiano i protagonisti dello scudetto del 2023, capaci di spezzare un digiuno che durava da 33 anni. Per qualcuno in particolare, però, la gioia è stata doppia. Il riferimento è a Giovanni Simeone, rivelatosi qualcosa di più di un centravanti di scorta nella rosa di Luciano Spalletti.

Il Cholito era l’unico argentino della squadra ed è così diventato il primo connazionale di Maradona a vincere lo scudetto a Napoli dopo il Pibe. Dopo essere stato il primo argentino a giocare e segnare con la maglia azzurra nello stadio intitolato alla memoria della leggenda di Lanus, scomparso nel novembre 2020.

Simeone-Napoli, dallo scudetto al divorzio: nuova avventura in vista

È quindi fatale che la maglia del Napoli resterà per sempre una seconda pelle per il figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid, arrivato a Fuorigrotta dopo aver indossato anche le casacche di Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona, esperienze scandite da tanti gol. La stagione scorsa, tuttavia, è stata deludente per tutta la squadra ed in particolare per Simeone, che non ha mai trovato spazio nonostante i numerosi cambi in panchina.

Ecco perché a 29 anni Giovanni è tornato a pensare alla possibilità di dire addio ad una città che lo ha adottato e ad una maglia dalla quale è difficile separarsi. Il Cholito tuttavia non sembra rientrare neppure nei piani del nuovo allenatore degli azzurri Antonio Conte, pertanto ecco palesarsi all’orizzonte la sesta maglia italiana diversa e un trasferimento al nord di pochi chilometri. Da Napoli alla Capitale.

Un Cholito a Roma: idea Lazio per il dopo Immobile

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la prossima destinazione di Simeone Jr può infatti essere la Lazio. I biancocelesti lo seguono da tempo e questa potrebbe essere l’estate dell’”aggancio”, alla luce dell’ormai più che probabile partenza di Ciro Immobile. Per Giovanni vorrebbe dire vivere un’altra avventura emozionante, indossando la maglia con la quale papà Diego ha scritto pagine di storia, conquistando lo scudetto nel 2000.

Inoltre, significherebbe tornare in una città vissuta in tenera età, da figlio d’arte ancora troppo piccolo per seguire le gesta del babbo. Sotto contratto con il Napoli fino al 2026 e valutato 15 milioni da De Laurentiis, la Lazio potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni.