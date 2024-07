Osimhen, ribaltone improvviso a Castelvolturno | Conte ha già i capelli dritti: è finita nel peggiore dei modi

Calciomercato Napoli, le ultimissime in merito al futuro di Victor Osimhen. Cosa deciderà di fare Antonio Conte?

Una delle squadre da cui ci si aspetta tantissimo nella prossima stagione è sicuramente il Napoli. Gli partenopei sono reduci da un’annata disastrosa culminata con il decimo posto in classifica. Dopo tantissimi anni i Partenopei non disputeranno nessuna coppa europea, una stagione dunque totalmente da dimenticare.

Anche per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto di affidare la squadra ad Antonio Conte. Il tecnico salentino torna così in Serie A e proverà in tutti i modi arrivo a riportare il Napoli dove merita. Intanto la sua squadra inizia a prendere forma, in attesa di delucidazioni in merito al futuro di Osimhen.

L’attaccante nigeriano, soprattutto nella stagione dello Scudetto con Spalletti in panchina, ha dimostrato tutto il proprio valore attirando su di sé l’attenzione di diversi top club di livello mondiale. Ma quale sarà il suo futuro?

Calciomercato Napoli, le ultimissime sul futuro di Victor Osimhen

Osimhen ha una clausola da 130 milioni di euro nel suo contratto. Questo significa che qualsiasi club interessato può pagare la clausola per acquistare a titolo definitivo il calciatore. Secondo quanto riportato da SportMediaset, però, nessun club per il momento intende acquistare l’attaccante per tale cifra, ovviamente il Napoli di conseguenza non vuole cederlo per meno. La volontà del calciatore è chiara: vuole lasciare Napoli.

Nei mesi scorsi il nigeriano è stato accostato più volte al PSG ma il club francese attualmente non lo considera una priorità. Il futuro di Osimhen, per questo motivo, potrebbe essere in Arabia Saudita e dal 17 luglio – giorno in cui aprirà il mercato per i club della Saudi League – potrebbero esserci delle importanti novità.

Napoli, chi al posto di Osimhen?

Sarà molto complicato per il Napoli sostituire la partenza di Osimhen. Qualora l’attaccante nigeriano dovesse realmente salutare i partenopei, Conte dovrà individuare minuziosamente il suo sostituto. Il tecnico salentino avrebbe già indicato Lukaku come rinforzo, tuttavia il belga non basterà eventualmente per sopperire al buco che l’ex Lille lascerebbe.

Si attendono sviluppi in merito al futuro di Victor Osimhen. La speranza per i tifosi è che tutti i discorsi legati alla sua permanenza o meno vengano risolti nel giro di pochi giorni: la piazza non ha voglia di vivere una telenovela per tutta l’estate.