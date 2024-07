Inter, TUTTO FATTO, accordo chiuso, mancano solo i dettagli: rinnovo a un passo, Marotta crede ciecamente in lui

In casa Inter è stato trovato l’accordo per il prolungamento contrattuale di un importante elemento: Beppe Marotta crede fortemente in lui

In casa Inter c’è tantissimo fermento in vista della della nuova stagione in cui nerazzurri proveranno in tutti i modi a difendere il titolo conquistato appena poche settimane fa. Grazie al lavoro di Simone Inzaghi, l’Inter è riuscita a primeggiare in Italia conquistando il ventesimo scudetto.

Inoltre gli ultimi mesi sono stati decisamente importanti per il futuro del club meneghino. L’avvicendamento societario, che ha visto il fondo Oaktree subentrare a Steven Zhang, è stato assorbito con grande positività, almeno per il momento, dall’ambiente e i tifosi sperano che il futuro del club possa essere sempre più roseo.

In tal senso, proprio per dare stabilità alla piazza, la nuova proprietà ha scelto di eleggere a presidente Beppe Marotta, l’uomo che negli ultimi anni è riuscito a sferrare più di un “colpo da Novanta” in sede di calciomercato.

Inter, rinnovo ad un passo per un protagonista: i dettagli

Il club nerazzurro è sicuramente tra i più attivi sul mercato, complici anche gli arrivi di due giocatori bloccati già dal mese di gennaio. Ci stiamo riferendo al centrocampista polacco Zielinski e all’attaccante iraniano Taremi, entrambi arrivati a parametro zero rispettivamente da Napoli e Porto. Anche se non va trascurato il colpo Martinez, portiere spagnolo classe ’98.

Se già da diverse settimane l’Inter ha trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2029 del capitano Lautaro Martinez, qualcosa di simile sta per accadere anche con un altro elemento che gode di grandissima stima da parte della società. Di chi parliamo? Del tecnico Simone Inzaghi che ha contratto in scadenza a giugno 2025.

Inter, Simone Inzaghi viaggia verso il rinnovo

Secondo quanto riportato da Sky Sport non dovrebbero esserci intoppi in merito alla prolungamento contrattuale di Simone Inzaghi con l’Inter. Il tecnico piacentino rinnoverà fino al 2026 e percepirà uno stipendio di 6,5 milioni a stagione.

Dunque, attestato di stima non indifferente per l’ex allenatore della Lazio che dopo 3 stagioni alla guida dell’Inter si appresta a cominciare il suo quarto anno in nerazzurro. Il suo futuro sarà ancora a Milano almeno per i prossimi due anni e i tifosi sperano che il matrimonio possa durare anche di più.