Arriva un treno a Capodichino: Napoli, Conte esulta, il campione d’Europa è tutto suo a COSTO ZERO

Calciomercato Napoli, colpo da Novanta per Antonio Conte: prosegue la campagna di rafforzamento del club partenopeo

Il Napoli di Antonio Conte inizia a prendere seriamente forma. Il tecnico salentino farà di tutto per permettere a Napoli di tornare al più presto a competere nelle zone altissime della classifica dopo l’ultima stagione decisamente da dimenticare in cui si sono susseguiti ben tre allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona).

Conta è più agguerrito che mai e nella conferenza stampa di presentazione ha rimarcato l’importanza della fatica per ottenere i risultati: “Voglio fatica e serietà. Sono pronto a dare tutto ma voglio tutto. Non ho paura di questa sfida, per quanto difficile. Non mi spaventa la fatica, in campo e fuori, perché la fatica ti fa conoscere te stesso”.

Non è un mistero che l’ex allenatore, tra le altre di Inter, Tottenham e Juventus, non voglia mai separarsi dal suo 3-5-2, motivo per cui il Napoli sta intervenendo sul mercato proprio per accontentare le richieste di Conte.

Calciomercato Napoli, un colpo a costo zero per Conte: i dettagli

Il Napoli sta seguendo ormai da diverse settimane il difensore del Torino Buongiorno. Le parti sono perenne contatto e la sensazione è che al più presto il classe ’99 si legherà al club partenopeo. Nello schema tattico di Conte, però, sono fondamentali gli esterni, i cosiddetti “quinti”.

Per questo motivo il club si è assicurata le prestazioni di un calciatore che nel 2021 ha conquistato l’Europeo con la nostra Nazionale. Ci stiamo riferendo a Leonardo Spinazzola, il quale ha scelto di proseguire la sua carriera al Napoli dopo la naturale scadenza del contratto con la Roma.

Napoli, ecco Leonardo Spinazzola

Spinazzola, nell’ultima stagione disputata con la maglia giallorossa, ha collezionato 36 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. A 31 anni vuole ancora dare il suo contributo in Serie A, anche se nelle ultime due stagioni ha accusato tremendamente l’infortunio al tendine d’Achille capitatogli nei quarti di finale dell’europeo del 2021.

In quell’occasione fu sfortunatissimo, tant’è che dovette saltare la semifinale contro la Spagna e la finale contro l’Inghilterra. Ora una nuova sfida a tinte azzurre all’orizzonte: c’è il Napoli di Antonio Conte ad attenderlo.